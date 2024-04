Stegovanje rok po Darsu

Pet panelistov nam je na nedavnem Dnevu slovenskega kapitalskega trga 2024 razložilo, kako bi Slovenija postala "popolna zvezda Evrope". Seveda s privatizacijo.

Preboj druge cevi predora Karavanke

© Borut Krajnc

»Rešitev je zelo kratka, ima šttiri črke, imenuje se D, A, R in S,« je prejšnji torek z odra ljubljanskega hotela Union v mikrofon glasno črkoval predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec. Pred vplivnim avditorijem, ki se je zbral na Dnevu slovenskega kapitalskega trga 2024 – tam je bil tudi finančni minister Klemen Boštjančič, je Ipavec opozoril na nujnost privatizacije državne družbe za avtoceste Dars. Raziskava, ki so jo naredili, naj bi kazala, je razlagal Ipavec, da bi bilo treba na borzi vlagateljem ponuditi vsaj 30 odstotkov Darsa, da bi slovenski kapitalski trg postal atraktivnejši, likvidnejši in bi po 17 letih v evrskem območju napredoval iz obrobnega v razvijajoči se trg. Razvoj kapitalskega trga močno podpira tudi aktualni minister Boštjančič; ampak ali je naklonjen tudi ideji vsaj delne privatizacije Darsa, ki sicer ni ne nova in ne dobra? Kaj, poleg stalno rastoče dividende, bo namreč zanimalo male lastnike Darsa?