To je treba prenehati takoj!

Z grozoto opazujemo in v najmočnejšem smislu obsojamo genocidna dejanja Izraela

Protest na Trgu republike

© Janez Zalaznik

Danes smo se zbrali, da izkažemo solidarnost v boju Palestink in Palestincev. Z grozoto opazujemo in v najmočnejšem smislu obsojamo genocidna dejanja Izraela. Ne smemo, in ne mislimo, biti pasivni. Še posebej ne, ko se politiki in predstavniki kapitala sprenevedajo glede genocida in okupacije, ki se dogaja s strani apartheidskega režima, ki ima slepo podporo in financiranje s strani Evrope in ZDA - naših predstavnikov.

Študentke in študentje slovenskih univerz močno obsojamo trenutno dogajanje v Gazi. Obsojamo tudi vse akterje, ki se postavljajo na stran izraelskih okupacijskih sil, ki trenutno izvajajo genocid nad lokalnim prebivalstvom. Ogorčeni smo nad izgubo življenj, sistematičnim uničevanjem kritične infrastrukture ter nad kršitvami neštetih mednarodnih konvencij in praktično vseh temeljnih človekovih pravic, ki jih Izrael kot agresor vrši nad Palestinkami in Palestinci.

Protest v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Danes smo se ponovno zbrali, ker ne bomo dopustili, da dejanja sionistične tvorbe Izrael ter pritisk na odločevalce potonejo v pozabo. Ponavljamo – dolžnost vseh nas je, da se organiziramo in po svojih najboljših močeh nasprotujemo izživljanju Izraela nad palestinskim prebivalstvom. Ko bo vojne konec in genocid dokončno izvršen, bo prepozno in temu se, žal, neizbežno bližamo. Ne smemo – in ne mislimo – biti pasivni. Vztrajali bomo s pritiski!

Študentke in študentje slovenskih univerz močno obsojamo trenutno dogajanje v Gazi. Obsojamo tudi vse akterje, ki se postavljajo na stran izraelskih okupacijskih sil, ki trenutno izvajajo genocid nad lokalnim prebivalstvom.

Vztrajamo, ker si ne delamo utvar. Vemo, da ima Izrael na okupiranem Zahodnem bregu in oblegani Gazi že 75 let jasen načrt. Načrt, ki je popolno uničenje avtohtonega palestinskega ljudstva. Načrt, ki ga sploh ne skušajo prekriti, vendar se z njim pred zahodom šopirijo, misleči, da jih ne more nič doleteti. Načrt, ki ga lahko vidimo vsak dan, ko tanki izraelske okupacijske vojske vozijo čez trupla palestinskih otrok, katerim so zaradi svojih kolonialističnih ciljev ukradli prihodnost, življenje in zemljo. Ta načrt je Cionizem, in palestinska trupla so njegova resnična podoba.

Zdi se, da bomo vedno znova in znova čakali, da se genocidi končajo in krivci zaščitijo, preden se univerze in politika do njih opredelijo. Naši predstavniki se izogibajo političnim izjavam, razen če je treba podpreti njihovo zahodno perspektivo.

Nedeljski protest v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Pred dvema tednoma so na fakulteti za družbene vede z okroglo mizo obeležili obletnico vstopa v NATO, organizacijo, ki s sabo nosi smrt in uničenje. Tako deluje naša brezhrbtenična politika, univerze in fakultete so pa le njeni podaljški. Toliko o akademski avtonomnosti. Vloga sodobne univerze je jasna. Je ideološki podaljšek kapitalističnega sistema, univerza v kapitalizmu je pusta, sterilna in brez jasnega cilja onkraj produkcije kadrov za delavski trg. Univerza ni več sposobna identificirati problemov v družbi, kaj šele naslavljati. Kako si lahko sploh drznejo naše humanistične in družboslovne fakultete zagovarjati tišino in se sklicevati na nepolitičnost? V samem bistvu so politične, s takim delovanjem pa kažejo le na svoja dvojna merila in strahopetnost. Kakšno sporočilo prinaša tišina?

Dovolj nam je tišine, aktivno se moramo postaviti na pravo stran zgodovine!

Sporoča prevlado interesov kapitala, ki pa so danes jasno vidni. So interesi individualističnega liberalizma, interesi po norem dodatnem oboroževanju, interesi po dodatnih vojnah, ki prinašajo dobiček. Danes vidimo, da s to tiho liberalno tišino ponovno podpiramo vzpone fašizma in genocidnih dejanj po celem svetu.

Ljubljanska univerza je pred nekaj tedni podala izjavo o genocidu v Palestini. Študentke in študenti smo bili nad tem zapisom ogorčeni. Univerza je na ta odziv čakala skoraj pol leta in v njem je obsodila nasilje vseh strani; to kaže na popolno nerazumevanje konteksta napada in popolno predanost misli, ki jo producirajo ZDA. Izrael izvaja etnično čiščenje in okupacijo že več desetletji in edini odgovor na okupacijo je odpor in tega bi se morali naši akademiki zavedati in ga podpirati!

Če le primerjamo situacijo z odzivom na vojno v Ukrajini, Univerza se je odzvala takoj in absodila dejanja agresorja, organizirala je mnogo akcij za pomoč begunkam in beguncem, ko pa pride do očitnega genocida nad muslimanskim prebivalstvom pa je potebovala skoraj pol leta in mnogo direktnih pritiskov s strani študentk in študentov, da je sporoducirala nevtralen zmazek, za katerega bi bilo morda bolje, da ga ne bi. Dvojni standardi so očitni.

Simbolična postavitev oblačil na Trgu republike

© Gašper Lešnik

Univerzo v Ljubljani ponovno pozivamo, da se jasno in glasno postavi na pravo stran zgodovine, da direktno obsodi napade Izraela in po svojih najboljših močeh pomaga Palestinkam in Palestincem. Univerza naj takoj prekine sodelovanje z Izraelsko univerza Bar Ilan s katero kljub genocidu še vedno projektno sodeluje, Univerza naj prekine vsa morebitna ostala povezovanja z Izraelskimi institucijami in aktivno pomaga pri ponovni vzpostavitvi pedagoških procesov v Palestini, saj so tej danes v celotni neobstoječi, Izrael jim je uničil popolnoma vso infrastrukturo za študij, ta isti Izrael s katero javno univerzo naša ljubljanska univerza še vedno sodeluje. To je treba prenehati takoj!

Sami smo tu, da pozoveno vse univerze, znanstvenice in znanstvenike, fakultetne sindikate, univerzitetne oddelke in akademska združenja, študentke, študente, študentske svete in organizacije in vse ostale na pozicijah moči. Zahtevajte takojšnjo prekinitev ognja in konec genocidne vojne Izraela proti nedolžnim Palestinkam in Palestincem!

Sami smo tu, da pozoveno vse univerze, znanstvenice in znanstvenike, fakultetne sindikate, univerzitetne oddelke in akademska združenja, študentke, študente, študentske svete in organizacije in vse ostale na pozicijah moči. Zahtevajte takojšnjo prekinitev ognja in konec genocidne vojne Izraela proti nedolžnim Palestinkam in Palestincem! Zahtevajte dostavo življenjsko pomembnih humanitarnih potreb v Gazo in k zaščiti ZN za 2,3 milijona palestinskih civilistov, ujetih v izraelskem obleganju v Gazi! Zahtevajte vrnitev zemlje, ki jo je Izrael ukradel Palestincem, in ostro kaznovanje vseh, ki nosijo odgovornost za vse kršitve mednarodnega prava, smrt, krajo in trpljenje!

Dovolj nam je tišine, aktivno se moramo postaviti na pravo stran zgodovine! Od reke do morja, Palestina bo svobodna.

**Javni govor Jana Vajgla, študenta ljubljanske univerze, je bil najprej prebran v nedeljo, 7. aprila, ko se je v središču Ljubljane zbralo več sto protestnikov, ki so opozorili, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci. Protest, ki ga je po šestih mesecih vojne v Gazi organiziralo več gibanj in nevladnih organizacij, je potekal mirno, protestniki pa so z oblačili v spomin na umrle v Gazi prekrili večino Trga republike.**