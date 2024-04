»Hiše, šole in bolnišnice so v ruševinah. Učitelji, zdravniki in humanitarni delavci ubiti.«

Humanitarne organizacije opozarjajo na šokantne razmere po šestih mesecih vojne v Gazi

V središču Ljubljane je včeraj popldne potekal protest, kjer se zbralo več sto propalestinskih protestnikov

Agencije Združenih narodov in druge humanitarne organizacije so obsodile uničujoč davek, ki ga je v šestih mesecih zahtevala vojna v Gazi in opozorile, da so razmere v palestinski enklavi "več kot katastrofalne", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Šest mesecev je grozljiv mejnik," je sporočila Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Njen vodja Jagan Chapagain je razmere opisal kot več kot katastrofalne, saj milijonom ljudi grozi lakota. "Zagotoviti je treba nujen in neoviran pretok humanitarne pomoči, da bo dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Ne jutri, ampak zdaj," je poudaril.

Vojna v Gazi se je začela 7. oktobra lani z napadom borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas, v katerem je po izraelskih podatkih umrlo 1170 ljudi, večinoma civilistov. V Gazi jih ostaja še okoli 130, od tega naj bi jih bilo 30 mrtvih.

Izrael je v odgovor sprožil silovito ofenzivo na Gazo, kjer je bilo po najnovejših podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti doslej ubitih najmanj 33.175 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je ponovil, da WHO obsoja "barbarsko nasilno dejanje", ki je sprožilo vojno, in zahteval izpustitev preostalih talcev. Ob tem je na družbenem omrežju X poudaril, da "to grozodejstvo ne opravičuje grozljivega nenehnega bombardiranja, obleganja in uničevanja zdravstvenega sistema, ki ga Izrael izvaja v Gazi, zaradi česar je umrlo, bilo ranjenih ali strada na stotisoče civilistov, vključno s humanitarnimi delavci".

Zapisal je še, da je prikrajšanje ljudi za osnovne potrebe - hrano, gorivo, sanitarije, zatočišče, varnost in zdravstveno varstvo - nehumano in nedopustno. Po podatkih WHO po pol leta vojne v Gazi deluje le še deset od 36 glavnih bolnišnic v enklavi, pa še te le delno.

Izvršna direktorica Sklada ZN za pomoč otrokom (Unicef) Catherine Russell je izpostavila, da naj bi bilo med ubitimi več kot 13.000 otrok. "Hiše, šole in bolnišnice so v ruševinah. Učitelji, zdravniki in humanitarni delavci ubiti. Lakota je neizogibna," je v soboto zapisala na omrežju X. Ob tem je poudarila, da otroci potrebujejo takojšnjo prekinitev ognja.

Izraelska vojna proti Hamasu v Gazi je prerasla v izdajo človečnosti, je v soboto v New Yorku opozoril vodja humanitarne službe ZN Martin Griffiths ter pozval k nujnemu ukrepanju za končanje vojne. Opozoril je na oviranje dostopa humanitarne pomoči v Gazo ter na lakoto, ki grozi mnogim v enklavi. Posvaril je tudi pred zaostrovanjem konflikta v enklavi in dodal, da v njej ni več varnega kraja.

Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je izpostavila, da je bilo od 7. oktobra lani ubitih 18 članov te mreže - 15 uslužbencev in prostovoljcev Palestinske organizacije Rdečega polmeseca in trije iz organizacije Magen David Adom. "Te smrti so uničujoče in nesprejemljive," je poudaril Chapagain na družbenem omrežju X.

Za Mednarodni odbor Rdečega križa, ki skrbi za izvajanje ženevskih konvencij, je stalen dotok humanitarne pomoči v Gazo bistvenega pomena, vendar je to le del rešitve. Kot poudarjajo pri organizaciji, morata obe strani morata svoje vojaške operacije izvajati tako, da ne bodo prizadeti civilisti, še poroča AFP.

Protestniki so z oblačili v spomin na umrle v Gazi prekrili večino Trga republike

V središču Ljubljane je včeraj popldne potekal protest, kjer se zbralo več sto propalestinskih protestnikov, ki so opozorili, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci. Protest, ki ga je po šestih mesecih vojne v Gazi organiziralo več gibanj in nevladnih organizacij, je potekal mirno, protestniki pa so z oblačili v spomin na umrle v Gazi prekrili večino Trga republike.

Kot so poudarili zbrani na Trgu republike, danes mineva točno šest mesecev od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze in "zaostritve genocida, ki v bolj in manj agresivnih obdobjih traja že desetletja". Izpostavili so tudi, da slovenska vlada in Evropska unija nista uvedli niti ene sankcije, vojaškega embarga in prekinili diplomatskih odnosov z Izraelom, kar bi lahko po njihovem mnenju Izrael prisililo v ustavitev ognja.