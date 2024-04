Volitve na Poljskem / Slavila vladajoča koalicija pod vodstvom Donalda Tuska

© Nikolay Doychinov / Flickr

Na poljskih lokalnih volitvah je v nedeljo glede na vzporedne volitve največ glasov osvojila opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS). Kljub temu pa bo vladajoča koalicija pod vodstvom premierja Donalda Tuska verjetno slavila v večini od 16 poljskih regij. Dokončni izidi volitev bodo znani v sredo, poroča bruseljski portal Politico.

Poljski volivci so v nedeljo po vsej državi izbirali nove župane in občinske svetnike. Na volitvah je ob 51,5 odstotni udeležbi največ glasov po podatkih agencije za javnomnenjske raziskave Ipsos osvojila konservativna stranka PiS, in sicer 33,7 odstotka glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tuskova Državljanska koalicija (KO) je prejela 31,9 odstotka glasov, njeni koalicijski partnerici, Tretja pot in Levica, pa 13,5 oziroma 6,8 odstotka glasov. Skrajno desna stranka Konfederacija, sicer edina potencialna zaveznica PiS, je medtem osvojila 7,5 odstotka glasov.

Tako KO kot PiS sta pozdravili izid volitev. Zmagovalka volitev je sicer vladajoča koalicija, ki si bo najverjetneje zagotovila oblast v večini od 16 poljskih regij. Koliko regij bo koalicija vodila, bo sicer predvidoma znano v sredo, ko bo volilna komisija objavila končni izid lokalnih volitev.

"Kaj nas osrečuje? Sistematično nadomeščanje izgub: leta 2018 sedem odstotnih točk, leta 2023 pet, danes dve," je Tusk zapisal na omrežju X po izidu vzporednih volitev, pri čemer se je skliceval na razliko med podporo KO in PiS na lokalnih volitvah leta 2018 in lanskih parlamentarnih volitvah.

Vladajoča koalicija je po njegovem mnenju dosegla rekordne zmage v nekaterih mestih in večino v regionalnih skupščinah. Kljub temu ga skrbi majhna udeležba volitev med mladimi ter slabi rezultati na podeželju in na vzhodu države, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Zaključek za nas? Ne stokajte, ampak se lotite dela." je še dodal.

KO je med drugim dosegla odmevni zmagi v tekmi za župana v Varšavi in Gdansku. Tuskov zaveznik Rafal Trzaskowski, ki je dobil nov mandat varšavskega župana, pa je ocenil, da rezultati pomenijo "nov korak na poti k temu, da se populisti, ki jih predstavlja PiS, nikoli več ne vrnejo na oblast".

Nedeljske lokalne volitve so bile sicer prvi pravi preizkus podpore aktualni vladi po parlamentarnih volitvah lani jeseni. Volitve ponujajo tudi vpogled v podporo strankam pred junijskimi evropskimi volitvami.

