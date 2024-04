Popoln Sončev mrk

V severni Ameriki bo danes viden popoln Sončev mrk, ki bo sredi dneva po lokalnem času prešel severni del Mehike, jug in srednji vzhod ZDA ter del vzhodne Kanade. Na območjih, kjer bo viden, so več mesecev potekale mrzlične priprave. Nastanitve so skoraj popolnoma zasedene, pričakujejo tudi kaos v prometu.

Do popolnega Sončevega mrka pride, ko Luna preide med Sonce in Zemljo ter popolnoma zakrije Sonce. Nebo potemni, kot bi bila zora ali mrak.

Po projekcijah ameriške vesoljske agencije Nasa naj bi omračeno nebo najprej zagledali na zahodni obali Mehike, okrog 11. ure po lokalnem oziroma 20. ure po srednjeevropskem času. Pot Sončevega mrka se bo nato kakih šest ur nadaljevala v loku prek osrednjega dela Mehike, čez jug in srednji vzhod ZDA, kjer bo med drugim prečkala mesta Dallas, Cleveland in Columbus, nato pa delček vzhodne Kanade, preden bo prešla nad Atlantski ocean.

Po ocenah Nase v Združenih državah Amerike znotraj t. i. pasu popolnosti, kjer bo Luna za približno štiri minute popolnoma zakrila Sonce, živi okrog 32 milijonov ljudi, še 150 milijonov ljudi pa prebiva manj kot 320 kilometrov od tega pasu.

Zlasti v ZDA so pred pojavom Sončevega mrka potekale mrzlične priprave. Nasa je na svoji spletni strani objavila interaktiven zemljevid, s pomočjo katerega bo moč spremljati pot mrka, ter tabelo z natančnimi časovnimi projekcijami pojava za različne kraje po državi.

Številni si želijo popoln Sončev mrk ogledati v živo, zato so nastanitve znotraj in v okolici območja popolnega mrka skoraj popolnoma zasedene, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Spletna platforma za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb je že konec februarja poročala, da so za nastanitve ob poti mrka zabeležili 1000-odstotno rast povpraševanja.

Različne organizacije in podjetja skušajo priložnost izkoristiti s posebnimi dogodki in akcijami. Podjetje za poslovne analize Perryman Group iz Teksasa ocenjuje, da bi lahko neposredni in posredni gospodarski učinki letošnjega Sončevega mrka v ZDA dosegli šest milijard dolarjev.

Napoveduje se tudi kaos v prometu. Matt Bruning z ministrstva za promet zvezne države Ohio je za AFP povedal, da so se "na veliki dogodek pripravljali že leta, od zadnjega večjega Sončevega mrka leta 2017, toda kljub prizadevanjem bodo neizogibno nastale zamude in veliki zastoji".

Več ameriških letalskih družb je ob tem oglaševalo lete, ki bodo potekali v času popolnega mrka. Letalska družba Delta je pripravila celo dve posebni potovanji z letalom vzdolž območja popolnega mrka, od katerih je bilo prvo razprodano v 24 urah, so sporočili.

Zadnji popoln Sončev mrk je bil v ZDA viden leta 2017, naslednjič pa bo ta pojav mogoče opazovati šele leta 2044. Nasa ob tem navdušence opozarja, da je pri opazovanju Sončevega mrka zelo pomembna varnost, in vse ljudi poziva, naj si zagotovijo primerno zaščito za oči.