Reševanje stanovanjske problematike

Ukinitev zlatih vizumov v Španiji

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Španija v prihodnje ne namerava več izdajati t. i. zlatih vizumov, s katerimi tuji investitorji v zameno za naložbe v nepremičnine in podjetja v višini 500.000 evrov prejmejo dovoljenje za bivanje v državi, je v ponedeljek izjavil španski premier Pedro Sanchez. Pojasnil je, da si vlada s tem želi reševati stanovanjsko problematiko v večjih mestih.

Shema zlatih vizumov, ki je bila uvedena leta 2013, ko je bilo gospodarstvo v težavah in je Španija želela privabiti tuji kapital, ponuja vlagateljem iz držav nečlanic EU triletno delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje v zameno za naložbo najmanj 500.000 evrov v špansko nepremičnino ali podjetje.

"Danes je 94 od stotih tovrstnih vizumov povezanih z naložbami v nepremičnine, ki so skoncentrirane v velikih mestih," je dejal Sanchez in pri tem izpostavil Barcelono, Madrid, Malago in Alicante.

Opozoril je, da je v številnih večjih mestih stanovanjski trg problematičen, saj je ta tamkajšnje prebivalce, zlasti mlade, skoraj nemogoče najti dostojno stanovanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Danes je 94 od stotih tovrstnih vizumov povezanih z naložbami v nepremičnine, ki so skoncentrirane v velikih mestih."



Pedro Sanchez,

španski premier

Odločitev o ukinitvi zlatih vizumov bo predvidoma sprejeta na današnji seji vlade.

V zadnjih mesecih je že več držav v južni Evropi zaostrilo oziroma povsem opustilo tovrstne vizume, da bi ublažile svojo stanovanjsko krizo.

Portugalska je denimo februarja lani opustila zlate vizume, ki so znatno povišale cene stanovanj. Grčija pa je konec marca poostrila pravila vizumske politike in prag investicij dvignila na 800.000 evrov.