Letošnji marec rekordno vroč

Zaskrbljujoč trend desetih zaporednih mesecev z rekordnimi temperaturami od začetka meritev

Tudi letošnji marec je bil na globalni ravni rekordno vroč, je danes potrdila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Kljub popuščanju El Nina se je tako nadaljeval zaskrbljujoč trend desetih zaporednih mesecev z rekordnimi temperaturami od začetka meritev.

Po podatkih C3S je bil marec za 1,68 stopinje Celzija toplejši od ocen za predindustrijsko obdobje med letoma 1850 in 1900, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav je mesečna globalna temperatura zgolj za 0,1 stopinje presegla dosedanji rekord izpred osmih let, pa strokovnjake bolj skrbi jasen trend rasti globalnih temperatur, ki neizbežno vodijo v več izrednih vremenskih pojavov.

S tem se je hkrati nadaljeval več kot leto dni trajajoč trend mesecev, ki za najmanj 1,5 stopinje presegajo predindustrijske ravni, kar je meja, ki so si jo leta 2015 zadale države podpisnice pariškega podnebnega sporazuma.

"Ali je podnebni sistem pokvarjen? Za zdaj še ne razumemo, zakaj imamo to dodatno toploto v obdobju 2023-24. Večino lahko pojasnimo, ne pa vsega."



Samantha Burgess,

namestnica direktorja C3S

Poleg globalnega segrevanja kot posledice človekovih aktivnosti k rekordnim temperaturam letos prispeva tudi aktualen naraven podnebni vzorec El Nino, ki pa je v fazi popuščanja. Nasprotno pa izpusti toplogrednih plinov na globalni ravni še naprej naraščajo, navaja AFP.

Kot je dejala namestnica direktorja C3S Samantha Burgess jo še posebej skrbijo rekordno visoke temperature morja. Te namreč pomenijo višjo vlago, kar neizogibno vodi v ekstremne vremenske pojave v obliki močnih vetrov in silovitih padavin.

Kljub temu, da Copernicus podatke neposrednih meritev beleži šele od 40. let prejšnjega stoletja, pa je po njenih besedah mogoče z obstoječim znanjem o stanju podnebja v preteklosti priti do sklepa, da tako toplo najverjetneje ni bilo vsaj 100.000 let.

"Ali je podnebni sistem pokvarjen? Za zdaj še ne razumemo, zakaj imamo to dodatno toploto v obdobju 2023-24. Večino lahko pojasnimo, ne pa vsega," je o najnovejših opažanjih še dejala Burgess.