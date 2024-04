Slovenija, ki je podprla ameriški predlog, obžaluje ruski in kitajski veto

Predlog resolucije o Gazi

© gov.si

Slovenija je v ponedeljek na zasedanju Generalne skupščine izrazila obžalovanje zaradi ruskega in kitajskega veta na ameriški predlog resolucije o Gazi 22. marca. Veleposlanik Boštjan Malovrh je poudaril še zaskrbljenost zaradi grožnje operacije v Rafi. Razprava je sicer minila v znamenju pozivov k sprejemu Palestine kot polnopravne članice.

Generalna skupščina ZN po novem od spomladi 2022 obravnava vsak primer veta v Varnostnem svetu ZN, glede Gaze pa so bile doslej večinoma na udaru ZDA, ki ščitijo Izrael pred ukrepi najpomembnejšega organa svetovne organizacije.

Konec marca so sicer nato ZDA vendarle omogočile sprejem resolucije s pozivom k prekinitvi ognja, saj so se vzdržale glasovanja.

Malo pred tem so resolucijo o prekinitvi spopadov v Gazi predlagale same ZDA, vendar sta Kitajska in Rusija glasovali proti z utemeljitvijo, da resolucija ne pritiska dovolj na Izrael. Slovenija je ameriški predlog podprla.

Malovrh je v nastopu izrazil obžalovanje zaradi kitajskega in ruskega veta na predlog 22. marca in ponovil globoko zaskrbljenost Slovenije zaradi poslabšanja položaja v Gazi ter nesprejemljivih humanitarnih razmer.

"Še posebej nas skrbi nadaljevanje grožnje z vojaško operacijo v Rafi in pozivamo Izrael, naj je ne izvede. Še naprej obsojamo teroristični napad Hamasa 7. oktobra in pozivamo k takojšnji in brezpogojni izpustitvi talcev," je dejal.

"Le takojšnja prekinitev ognja lahko prepreči nadaljevanje alarmantne ravni pobijanja, trpljenja in uničevanja. Radi bi opozorili, da so resolucije Varnostnega sveta zavezujoče."



Boštjan Malovrh,

veleposlanik

Izrazil je zaskrbljenost zaradi samovoljnih aretacij Palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu ter poročil o kršitvah človekovih pravic palestinskih civilistov. "Poudarjamo obsodbo vseh oblik spolnega nasilja in pozivamo k preiskavam na obeh straneh," je dejal.

Ostro je obsodil napade na humanitarne delavce in kršitve humanitarnega prava ter poudaril nujnost olajšanja dostave humanitarne pomoči s strani Izraela.

"Le takojšnja prekinitev ognja lahko prepreči nadaljevanje alarmantne ravni pobijanja, trpljenja in uničevanja," je dejal in pozval k enotnosti Varnostnega sveta, ki ga je pohvalil za potrditev resolucije nestalnih članic. "Radi bi opozorili, da so resolucije Varnostnega sveta zavezujoče," je dodal.

Varnostni svet ZN mora prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju jasne politične vizije v smeri rešitve dveh držav, je dejal Malovrh in poudaril, da lahko le ta zagotovi trajni mir in varnost na Bližnjem vzhodu.

Razprava v Generalni skupščini je potem sicer minila v znamenju pozivov Rusije, arabskih in drugih držav, naj Generalna skupščina sprejme Palestino v ZN kot polnopravno članico.

Nove članice se lahko sprejmejo le s priporočilom Varnostnega sveta ZN, ki je v ponedeljek prav tako obravnaval vprašanje sprejema Palestine. Diplomatski viri menijo, da premika ne bo, ker so ZDA še vedno proti.