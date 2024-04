»Vojna v Gazi in katastrofalno humanitarno trpljenje, ki ga povzroča, se morata nemudoma končati«

Voditelji držav Francije, Egipta in Jordanije so pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in k rešitvi dveh držav

Voditelji držav Francije, Egipta in Jordanije so v ponedeljek v skupnem članku, objavljenem v več časnikih, pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in k rešitvi dveh držav, češ da je to edini način za zagotovitev miru in varnosti za vse v regiji. Prav tako so pozvali k spoštovanju resolucije VS ZN, ki zahteva prekinitev ognja med ramazanom.

"Vojna v Gazi in katastrofalno humanitarno trpljenje, ki ga povzroča, se morata nemudoma končati," so v članku objavljenem v Washington Postu in Le Mondu zahtevali francoski predsednik Emmanuel Macron, egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in jordanski kralj Abdulah II. Prepričani so, da nasilje, teror in vojna ne morejo prinesti miru na Bližnjem vzhodu.

Ponovno so pozvali k rešitvi dveh držav, češ da je ta "edini verodostojni način za zagotovitev miru in varnosti za vse ter za zagotovitev, da ne Palestincem ne Izraelcem ne bo treba nikoli več doživeti grozot, ki so jim bili priča od napada 7. oktobra dalje", povzema nemška tiskovna agencija dpa.

"Zaradi neznosnega števila žrtev voditelji držav Egipta, Francije in Jordanije zahtevamo tudi takojšnje in brezpogojno izvajanje resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 2728," so še zapisali. S tem so se sklicevali na resolucijo, sprejeto prejšnji mesec, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje.

Podprli so diplomatska prizadevanja posrednikov ZDA, Katarja in Egipta za prekinitev ognja in izmenjavo zajetih talcev za palestinske zapornike. V luči tega so tudi pozvali k izpustitvi vseh talcev, povzema tudi bruseljski portal Politico.

Prav tako so posvarili pred izraelsko kopensko ofenzivo na Rafo. V mesto na skrajnem jugu enklave se je namreč pred nasiljem iz drugih delov Gaze zateklo okoli 1,5 milijona Palestincev.