Rusija / »Zahod poskuša ovirati razvoj Kitajske, da bi s tem odpravil tekmece«

Ruski šef diplomacije Lavrov v Pekingu

Kitajska nasprotuje enostranskim sankcijam, ker kršijo mednarodno pravo in so v nasprotju s trendom svetovnega razvoja, je ob obisku ruskega kolega Sergeja Lavrova v Pekingu danes povedal kitajski zunanji minister Wang Yi. Gost iz Moskve je ob tem Zahod obtožil, da poskuša ovirati razvoj Kitajske, da bi s tem odpravil tekmece.

Ruski šef diplomacije je v ponedeljek prispel na dvodnevni obisk, zadnji v nizu srečanj med visokimi predstavniki Kitajske in Rusije, odkar je slednja s sprožitvijo invazije na Ukrajino povsem skrhala odnose z Zahodom.

Gostitelj Wang je na skupni novinarski konferenci z naklonjenostjo govoril o Rusiji in njenem predsedniku Vladimirju Putinu ter napovedal poglabljanje bilateralnega strateškega sodelovanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Lavrov je prav tako hvalil dobre odnose med državama, ki si v zadnjih letih delita usodo ameriških gospodarskih sankcij. Medtem ko so zahodne države proti Rusiji uvedle sankcije zaradi njenega napada na Ukrajino, pa ZDA vztrajajo tudi s sankcijami zoper več kitajskih podjetij in v imenu zaščite državne varnosti omejujejo izvoz določenih kitajskih proizvodov na ameriški trg.

Kitajska in Rusija morata stati na strani pravičnosti in pravice, je povedal gostitelj in izrazil nasprotovanje vsem enostranskim ukrepom, ker da spodkopavajo svetovni red, kršijo mednarodno pravo in so v nasprotju s trendom svetovnega razvoja.

Poudaril je še, da je treba "nasprotovati vsem dejanjem hegemonije, tiranije in ustrahovanja, nasprotovati razmišljanju iz časa hladne vojne in separatističnim provokacijam".

Lavrov je prav tako govoril o pritisku, ki da ga proti obema državama vrši Zahod, ki ga je ob tem obtožil oviranja kitajskih gospodarskih in tehnoloških priložnosti s ciljem odpravljanja tekmecev.

Wang je dodal, da sta se z Lavrovom med drugim pogovarjala o konfliktih v Gazi in Ukrajini, v luči tega pa dejal, da bo Kitajska vselej igrala konstruktivno mednarodno vlogo in ne bo nikoli prilivala olja na ogenj.

Kot je dejal, Kitajska želi videti čimprejšnjo prekinitev ognja v Ukrajini, ki bi ji sledila mirovna konferenca z udeležbo Rusije. Pri tem je ponovil, da je Peking za spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti držav, a da je hkrati treba upoštevati legitimne varnostne interese vseh strani.

