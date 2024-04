»Srbija ne sme dvomiti, da je njena prihodnost znotraj EU in nikjer drugje«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je sprejel srbskega predsednika Aleksandra Vučića

Macron je državo pozval tudi k pospešitvi reform, povezanih s pravno državo in pluralizmom medijev

© Wikimedia Commons

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek sprejel srbskega predsednika Aleksandra Vučića in zatrdil, da je prihodnost Srbije v EU. Prištino in Beograd je pozval, naj opravita vsak svoj del poti in gresta pri normalizaciji odnosov še dlje. Govorila sta tudi o gospodarskem sodelovanju in srbskem nakupu francoskih vojaških letal.

"Srbija ne sme dvomiti, ne glede na rane iz bližnje preteklosti, da je njena prihodnost znotraj Evropske unije in nikjer drugje," je dejal in zatrdil, da o tej poti ne gre nikoli dvomiti.

Kot pomembno pa je izpostavil, da Srbija še naprej udejanja to odločitev o evropski poti, zlasti z izrazitejšim usklajevanjem z zunanjepolitičnimi odločitvami EU.

Srbija, ki se pogaja o članstvu v EU, je sicer obsodila rusko invazijo na Ukrajino, ne želi pa se pridružiti sankcijam Zahoda proti Rusiji in ohranja dobre odnose z Moskvo.

Macron je državo pozval tudi k pospešitvi reform, povezanih s pravno državo in pluralizmom medijev.

Pod okriljem EU od leta 2011 poteka tudi dialog za normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. A napetosti med državama ostaja velike, od obtožb neizpolnjevanja dogovorjenega do nedavne prepovedi uporabe srbskega dinarja.

Macron je v ponedeljek obljubil, da bo ostal pozoren na spoštovanje zavez, ki jih je dalo Kosovo, in upa, da bodo hitro izvedene volitve novih županov v večinsko srbskih občinah na severu Kosova.

Vučić je zavrnil besede francoskega predsednika, da sta obe strani naredili določene korake, češ da "ena od strani ni storila ničesar".

Kot je dejal po poročanju srbske agencije Tanjug, Priština ni izpolnila niti ene zaveze iz ohridskega niti iz bruseljskega sporazuma. Pri tem je posebej izpostavil vzpostavitev skupnosti srbskih občin na severu Kosova, ki se po njegovih besedah ni premaknila z mrtve točke, opozoril pa je tudi na uredbo kosovske centralne banke, ki ukinja srbski dinar.

Vprašanje dinarja je po njegovem prepričanju vprašanje obstoja srbskega naroda na Kosovu.

Predsednika sta poleg zunanjepolitičnih tem govorila tudi o gospodarskih odnosih med državama in o nabavi francoskih vojaških letal tipa rafale.

Vučić je na poslovnem svetu Francija-Srbija danes po poročanju Tanjuga sporočil, da so s francosko družbo Dassault, ki proizvaja rafale, zelo blizu podpisu sporazuma o nabavi teh letal. Poudaril je, da je globoko hvaležen Macronu, ki jim je pomagal pri tem vprašanju.

Srbski predsednik se je danes v Parizu sestal tudi s francoskim obrambnim ministrom Sebastienom Lecornujem. Kot je med drugim zapisal na družbenem omrežju Instagram, sta govorila tudi o nabavi najsodobnejšega orožja in orodij za obrambne namene.

LIcffrp5AGg