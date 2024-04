Konservativci Trumpu: »To je politična kalkulacija, ki se izogiba soočenju z zlom splava«

Trumpa bi odločanje o pravici do umetne prekinitve nosečnosti prepustil zveznim državam

Objava uradne politike do vprašanja splava bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bi odločanje o pravici do umetne prekinitve nosečnosti prepustil zveznim državam, je v ponedeljek sprožila pričakovane napade s strani demokratov, vendar tudi kritike ameriških konservativcev, kot je nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence, poroča televizija ABC.

Krščanski konservativni voditelji, kot je Pence, so izražali razočaranje nad Trumpovim stališčem, zagovorniki pravice do splava pa ga obtožujejo, da spet laže.

Pravica do umetne prekinitve nosečnosti bo poleg gospodarstva in priseljevanja eno pomembnejših vprašanj na letošnjih predsedniških volitvah.

Pence je na mediju X objavil, da je Trumpovo stališče glede splava zaušnica milijonom zagovornikom pravice do življenja, ki so ga podprli na predsedniških volitvah 2016 in 2020.

Trump se je v ponedeljek pohvalil, da je na vrhovno sodišče imenoval sodnike, ki so razveljavili pravico do splava po ZDA. Izrazil je podporo izjemam pri prepovedih splava v primeru posilstva, incesta ali ogroženosti življenja nosečnosti, ter menil, da je to sedaj vprašanje, o katerem odločajo zvezne države.

Nekatere države sicer uvajajo stroge omejitve, večina drugih pa omogoča pravico do splava. Trump je tako deležen kritik z obeh strani, da obenem podpira države, ki prepovedujejo splav, ter države, ki ga dovoljujejo.

"To je politična kalkulacija, ki se izogiba soočenju z zlom splava in predsednika odmika od konservativnih dosežkov njegove lastne vlade."



Marc Short,

nekdanji Penceov šef kabineta

Ob zavedanju, da večina Američanov prepovedi splava nasprotuje, se je doslej Trump jasnemu stališču glede tega vprašanja izogibal. Tudi v ponedeljkovi izjavi ni pojasnil, po katerem tednu nosečnosti podpira prepoved splava.

"To je politična kalkulacija, ki se izogiba soočenju z zlom splava in predsednika odmika od konservativnih dosežkov njegove lastne vlade," se je odzval nekdanji Penceov šef kabineta Marc Short.

"S predsednikovim stališčem se spoštljivo ne strinjam," je v izjavi za javnost sporočil republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham, ki podpira nacionalno prepoved splava po 15. tednu nosečnosti.

Globoko razočaranje nad Trumpovim stališčem, da je to stvar zveznih držav, je izrazila tudi predsednica organizacije Pro-Life America Marjorie Dannensfelserin.

Organizacija za pravico do splava Reproductive Freedom for All je sporočila, da Trump laže in zavaja, saj bo po morebitni vnovični izvolitvi zanesljivo prepovedal splav po vseh ZDA.

Kljub kritikam z desne pa ameriški politični analitiki menijo, da Trump svoje volilne baze ne bo izgubil. "Letošnje volitve so jasna izbira med Trumpovim nasprotovanjem splavu in Bidnom," je sporočila konservativna organizacija Concerned Women for America.