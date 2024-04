Bodo stavkali tudi policisti?

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) ne izključuje napovedi stavke

© Borut Krajnc

Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je soglasno sprejel odločitev, da se preoblikuje v stavkovni odbor, je za STA povedal predsednik sindikata Rok Cvetko. Razlog je nekonsistentnost in neresnost vladne pogajalske skupine v pogajanjih za drugi steber, torej zaposlenih v državni upravi. Cvetko ne izključuje napovedi stavke.

Predsednik policijskega sindikata, ki na sindikalni strani vodi pogajanja o drugem stebru, že drugi teden opozarja, da je vlada z ostalimi stebri dosegla dogovor v vsaj ključnih vsebinskih točkah, medtem ko je državno upravo zapostavljala. Prejšnji teden je to ponazoril rekoč, da so nekatere poklicne skupine dobile "pethodno kosilo, medtem ko je državni upravi vrgla zgolj pomije".

"Dokler bo zadeva interesna je po moji oceni tudi rešitev tega gordijskega vozla pravzaprav nemogoča," je dejal danes. Vlada bi morala pristopiti k resni, neodvisni in strokovni analizi zahtevnosti delovnih mest v celotnem javnem sektorju in na njeni podlagi postaviti jasna razmerja ter šele nato prenavljati plačni sistem, meni.

"Ta ignoranca vlade lahko vodi zgolj in samo v konflikt," je bil jasen Cvetko. Zagotavlja, da to ugotavljajo tudi drugi sindikati državne uprave. Stavkovni odbor PSS bo zato v naslednjih 14-ih dneh pripravil podrobno analizo trenutnega stanja in nabor zahtev, ki jih bodo posredovali vladi.

"Ta ignoranca vlade lahko vodi zgolj in samo v konflikt."



Rok Cvetko,

predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS)

Z ministrstva za javno upravo so v odzivu za STA sporočili, da verjamejo v napredek in zbližanje stališč, vladna pogajalska skupina pa po njihovih besedah vlaga vse napore v čimprejšnji uspešen zaključek pogajanj. Dodali so, da vsebine pogajalskega procesa temeljijo na relevantnih podatkih o plačah v okviru plačnega stebra in v primerjavi z drugimi plačnimi stebri oz. plačnimi podskupinami.

Poudarili so, da vladna pogajalska skupina svoj zadnji predlog utemeljuje argumentirano in na podlagi verodostojnih podatkov. Na ministrstvu so dodali, da poleg odprave neutemeljenih razlik na primerljivih delovnih mestih v javnem sektorju, potekajo usklajevanja tudi o prenovi plačnega sistema, katerega ključni del je nova plačna lestvica. Le-ta sama po sebi s prevedbo prinaša dodatne učinke na povišanje plač javnih uslužbencev.

Za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, skupaj s predvideno novo plačno lestvico, je vladna stran predvidela 1,3 milijarde evrov, od katerega znaten in pomemben del odpade tudi na zaposlene v državni upravi, so še spomnili na ministrstvu.

Policijski sindikat ima veliko vprašanj tudi za notranje ministrstvo in policijo, kar bodo združili z zahtevami, ki jih imajo v stebrnih pogajanjih.

Gre za četrti sindikat državne uprave, ki je sprožil stavkovne aktivnosti. Stavkajo namreč že operaterji številke 112, četrto sredo zapored so stavkali na upravnih enot, pred letom dni pa so stavko že napovedali v sindikatu carinikov.

Stopnjevanje stavkovnih aktivnosti so prejšnji teden napovedali tudi v Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije.