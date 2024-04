Biden / »To, kar počne Izrael, je napaka«

Ameriški predsednik se ne strinja s pristopom izraelskega

Ameriški predsednik Joe Biden je več kot šest mesecev po začetku vojne v Gazi najostreje doslej komentiral pristop Izraela v palestinski enklavi

© Jay Godwin | LBJ Library / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je več kot šest mesecev po začetku vojne v Gazi najostreje doslej komentiral pristop Izraela v palestinski enklavi, ki ga je označil za napako. V tej luči je v televizijskem intervjuju, ki je bil predvajan v torek, izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja pozval k začasnem premirju.

"Mislim, da je to, kar počne, napaka. Ne strinjam se z njegovim pristopom," je Biden povedal za televizijo Univision, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik, ki od začetka uničujoče ofenzive v Gazi diplomatsko in vojaško podpira Izrael, je Netanjahuju sporočil, naj pozove k premirju, in omogoči celovit dostop hrane in zdravil v sledečih "šestih, osmih tednih".

Gre za nov prikaz nezadovoljstva Bele hiše nad ravnanjem Izraela v Gazi, ki v nasprotju z odločitvami Meddržavnega sodišča (ICJ) in Varnostnega sveta ZN nadaljuje napade v enklavi, kjer prebivalstvo zaradi omejitev dobav humanitarne pomoči vse bolj trpi tudi za posledicami lakote in bolezni.

Netanjahu medtem ostaja odločen, da bodo izraelske sile vstopile tudi v Rafo na skrajnem jugu Gaze, kjer se nahaja okoli 1,5 milijona ljudi, večinoma notranje razseljenih iz ostalih delov uničene enklave. To zavezo je znova ponovil v torek, ko je novim vojakom dejal, da jih pri tem ne bo ustavila "nobena sila na svetu".

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je še isti dan povedal, da ne vidijo znakov, da Izrael načrtuje skorajšnjo invazijo v Rafi.

Kot je za AFP povedal neimenovani vir, pa je izraelski razpis za zbiranje ponudb za nakup 40.000 šotorov, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, del priprav na evakuacijo prebivalstva pred napadom na Rafo. Da je datum za to vojaško operacijo že določen, je v ponedeljek povedal Netanjahu.

Prekinitve sovražnosti v Gazi ni prinesel niti konec muslimanskega svetega meseca ramazana. Ob vnovičnih izraelskih napadih je število ubitih Palestincev v enklavi naraslo na 33.360.

