»Priznanje Palestine je v geopolitičnem interesu Evrope«

Španski premier Pedro Sanchez je prepričan, da je odziv Izraela na napad Hamasa 7. oktobra nesorazmeren ter da vojna v Gazi predstavlja nevarnost za destabilizacijo Bližnjega vzhoda in posledično celotnega sveta

Sanchez bo v petek začel turnejo po Evropi, v okviru katere se bo s kolegi iz Norveške, Irske, Portugalske, Belgije in Slovenije pogovarjal o zaskrbljenosti zaradi razmer v Gazi in potrebi po priznanju Palestine

© Pool Moncloa / Wikimedia Commons

Priznanje Palestine je v geopolitičnem interesu Evrope, je danes v parlamentu izjavil španski premier Pedro Sanchez. Prepričan je, da je odziv Izraela na napad Hamasa 7. oktobra nesorazmeren ter da vojna v Gazi predstavlja nevarnost za destabilizacijo Bližnjega vzhoda in posledično celotnega sveta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mednarodna skupnost ne more pomagati palestinski državi, če ne priznava njenega obstoja. Takšno priznanje je tudi v geopolitičnem interesu Evrope in Španija je pripravljena priznati palestinsko državo," je dejal Sanchez.

Sanchez bo v petek začel turnejo po Evropi, v okviru katere se bo s kolegi iz Norveške, Irske, Portugalske, Belgije in Slovenije pogovarjal o zaskrbljenosti zaradi razmer v Gazi in potrebi po priznanju Palestine.

"Mednarodna skupnost ne more pomagati palestinski državi, če ne priznava njenega obstoja. Takšno priznanje je tudi v geopolitičnem interesu Evrope in Španija je pripravljena priznati palestinsko državo."



Pedro Sanchez,

španski premier

Španija se je sicer k priznanju Palestine zavezala že v skupni izjavi s Slovenijo, Malto in Irsko ob robu marčevskega vrha EU, v kateri so premierji med drugim izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

Od leta 1988 je Palestino priznalo okoli 140 držav članic Združenih narodov. Ima tudi status opazovalke v ZN, čeprav ni članica organizacije.