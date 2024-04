Skoraj popolna prepoved splava

Posledica skrajne agende republikancev, ki želijo ženskam zanikati svobodo

Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Arizona je potrdilo veljavnost zakona iz leta 1864, ki prepoveduje splav v vseh primerih razen v primeru ogroženosti življenja nosečnice, poročajo ameriški mediji. Sodišče je prav tako sporočilo, da ne bo oviralo državnega kongresa pri sprejemanju zakonov o splavu.

Odločitev vrhovnega sodišča Arizone je neposredna posledica ukinitve pravice do splava po vsem ozemlju ZDA s strani zveznega vrhovnega sodišča ZDA leta 2022. Sodba prihaja le dan potem, ko je bivši predsednik ZDA Donald Trump Američanom predstavil svoje stališče do splava in dejal, da je to zanj stvar odločitve volivcev ali zakonodajalcev v posameznih zveznih državah ZDA.

"Milijoni prebivalcev Arizone bodo odslej živeli pod še bolj ekstremno in nevarno prepovedjo splava, ki ne bo ščitila žensk, četudi bo ogroženo njihovo zdravje ali v primerih posilstva in incesta. Ta okrutna prepoved je bila sprejeta pred več kot 150 leti, še preden je bila Arizona zvezna država in še preden so imele ženske volilno pravico. Gre za posledico skrajne agende republikancev, ki želijo ženskam zanikati svobodo," je nemudoma sporočil demokratski predsednik ZDA Joe Biden.

Pravica do splava bo zaradi odločitve zveznega vrhovnega sodišča letos novembra pomembno vprašanje na splošnih volitvah. Demokrati so na strani večine ter upajo, da bo to vprašanje zaradi mobilizacije volivk pomagalo k izvolitvi njihovih kandidatov tudi v konservativnih zveznih državah.

Joe Biden,

ameriški predsednik

Po odločitvi zveznega vrhovnega sodišča je skoraj polovica zveznih držav ZDA sprejela nove zakone proti splavu ali oživila zakone, sprejete pred letom 1973, ko je vrhovno sodišče ZDA z odločitvijo v primeru Roe proti Wade ženskam zagotovilo pravico do splava širom ZDA.

Od takrat so Američanke v petih zveznih državah na referendumih potrdile pravico do splava, med drugim tudi v konservativnem Kansasu.

Demokratska guvernerka Arizone Katie Hobbs je na novinarski konferenci izrazila prepričanje, da bo odločitev državnega vrhovnega sodišča zagotovila veliko volilno udeležbo žensk, ki jim ni vseeno za njihovo reproduktivno svobodo. Zakon iz leta 1864 med drugim predvideva tudi zaporno kazen od dveh do petih let za vsakogar, ki sodeluje pri splavu.

