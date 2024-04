»Politični oglasi morajo biti jasno opredeljeni«

V Evropski uniji so začela veljati nova pravila, ki določajo skupne standarde o preglednosti in ciljni usmerjenosti političnega oglaševanja

V Evropski uniji so v torek začela veljati nova pravila, ki določajo skupne standarde o preglednosti in ciljni usmerjenosti političnega oglaševanja. Državljanom omogočajo, da prepoznajo sporočila, ki naj bi vplivala na njihovo mnenje in politične odločitve, ter spodbujajo odprto demokratično razpravo ter svobodne, poštene in stabilne volitve.

Politični oglasi morajo biti zdaj jasno opredeljeni kot taki, pri čemer je treba navesti, kdo jih je plačal, po kakšni ceni, s katerim volilnim ali zakonodajnim postopkom so povezani in ali so ciljno usmerjeni.

Da bi volivce zaščitili pred manipulacijo, kot je na primer v primeru tehnik ciljanja, je spletno politično oglaševanje na podlagi osebnih podatkov možno le z izrecnim in ločenim soglasjem.

Pravila veljajo tudi za letošnje volitve v Evropski parlament.