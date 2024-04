Simbol

Na Trgu republike so se zgodili vsi pomembni državniški dogodki novejše zgodovine. Na njem je bila razglašena nova država. Na njem živi demokracija.

V javnost so prišle informacije, da bo stolpnica banke, pod vodstvom enega najbolje plačanih direktorjev v državi, prodana veliki mednarodni hotelski verigi.

© Borut Krajnc

Ljubljanski Trg republike je simbol. Že v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil po načrtih Edvarda Ravnikarja zasnovan kot simbol nove, napredne države. Kljub spremembam, ki so se dogajale med dvajsetletno gradnjo, je ohranil pomen novega središča mesta Ljubljana, ki združuje vse državotvorne funkcije. Stolpnici, prvotno namenjeni državni upravi, sta bili zaradi težav s financiranjem dograjeni s pomočjo državne banke (Ljubljanska banka) in državnega visoko tehnološkega podjetja (Iskra). Tako so bili na enem mestu združeni politika, gospodarstvo in kultura.