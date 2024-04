Srbija naj bi v Izrael prejšnji mesec izvozila za 14 milijonov evrov orožja

To naj bi storila kljub pozivom strokovnjakov iz Združenih narodov, naj države zaustavijo izvoz orožja v Izrael zaradi vojaških operacij v Gazi. Gre za tretjo dobavo orožja Srbije Izraelu od oktobra lani.

Srbski in izraelski premier: Aleksandar Vučić in Benjamin Netanjahu

© WikiCommons

Srbija je v marcu v Izrael izvozila orožje v vrednosti 14 milijonov evrov, je te dni objavil srbski portal poslovnega mesečnika Nova ekonomija. To naj bi storila kljub pozivom strokovnjakov iz Združenih narodov, naj države zaustavijo izvoz orožja v Izrael zaradi vojaških operacij v Gazi. Gre za tretjo dobavo orožja Srbije Izraelu od oktobra lani.

Da je vodilno državno podjetje za izvoz orožja Jugoimport-SDPR v marcu v Izrael izvozilo orožje v vrednosti 14 milijonov evrov, je Nova ekonomija odkrila po carinskih podatkih portala Checkpoint.rs, ki zbira državne trgovinske podatke, povezane s poslovnimi subjekti.

Raziskovalna mreža Birn je že pred tem pisala, da je Jugoimport v Izrael poslal dve pošiljki orožja v skupni vrednosti več kot milijon evrov. Oktobra je Jugoimport po navedbah Birna v Izrael izvozil za 540.000 evrov orožja, februarja pa v vrednosti 510.000 evrov.

Srbsko ministrstvo za notranjo in zunanjo trgovino je Birnu zavrnilo posredovanje podrobnih podatkov o tem, koliko orožja so izvozili v Izrael od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Pri tem so se sklicevali na to, da gre za državno skrivnost.

Direktor centra za mednarodne in varnostne zadeve (ISAC) Igor Novaković je za portal televizije Al Jazeera Balkans ocenil, da so pošiljke verjetno del prejšnjih dogovorov.

Igor Novaković,

direktor centra za mednarodne in varnostne zadeve (ISAC)

"Klavzula o tajnosti verjetno obstaja, da bi preprečili krhanje podobe Srbije, v smislu, da bi se to lahko razumelo kot podporo izraelski vojni proti Hamasu," je dejal.

Al Jazeera Balkans pri tem navaja, da se Srbija doslej politično ni vpletala v konflikt, Beograd pa je ohranjal nevtralni položaj. Dodaja tudi, da ima Srbija odnose z Izraelom, a se hkrati na mednarodni sceni ne želi predstavljati kot nekdo, ki spodkopava palestinske interese.

Zaradi humanitarne katastrofe na območju Gaze in velikega števila civilnih žrtev je Izrael deležen mednarodnih kritik. Svet ZN za človekove pravice pa je v začetku meseca sprejel resolucijo, v kateri je države pozval k embargu na dobavo orožja Izraelu, takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči v enklavo. Od Izraela zahteva tudi, da konča okupacijo palestinskih ozemelj in nemudoma odpravi blokado Gaze.