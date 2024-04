V Ljubljani vse manj otrok

Zmanjševanje števila otrok, vpisanih v vrtec, kaže, da Ljubljana postaja do družin vedno bolj neprijazno mesto; razlog so visoke cene nepremičnin

Ljubljanski župan Zoran Janković na otvoritvi vrtca v Guncljah leta 2011, ko se je število vpisanih otrok v vrtce poviševalo

© Borut Krajnc

Zadnja leta starši v Ljubljani opažajo, da je v vrtcih manj in manj otrok. Skupine so v posameznih enotah vse manjše, ponekod so kakšno celo ukinili, vsak mesec se kdo odseli, otrok pa zapusti ljubljanski vrtec. Vendar prebivalstvo hkrati ves čas narašča. Kje so torej otroci in zakaj jih je v glavnem mestu vse manj?