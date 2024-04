Tehnična in strateška napaka

Pošta in Zavarovalnica Triglav ne bosta več strateški naložbi

Minister za finance Klemen Boštjančič

© Luka Dakskobler

Ministrstvo za finance pod vodstvom Klemna Boštjančiča je v zadnjih dveh tednih (znova) moralo razlagati, da v osnutku dokumenta, ki so ga pripravili, ne beremo tistega, kar v njem piše. Pripravili so osnutek prenovljene strategije upravljanja državnih naložb (zdajšnja je iz leta 2015) in v njem Pošto Slovenije in Zavarovalnico Triglav iz skupine strateških naložb prenesli v skupino pomembnih naložb.