SD prevzema Matjaž Han

Han je v drugem krogu glasovanja premagal Milana Brgleza

Matjaž Han, novi predsednik SD

Matjaž Han je na maratonskem volilnem kongresu SD v Ljubljani v drugem krogu glasovanja premagal Milana Brgleza. Mandat za vodenje stranke so mu delegati podelili s 182 glasovi, medtem ko jih je Brglez prejel 172. Aktualni gospodarski minister je tako na čelu stranke zamenjal dosedanjo predsednico in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

Han se je v prvem nagovoru po izvolitvi kongresu zahvalil za prejete glasove. Zatrdil je, da bo po "velikih ljudeh", ki so v preteklosti že vodili SD, zdaj stranko naprej poskušal peljati tudi sam.

Današnji kongres je ocenil kot zanimiv in zatrdil, da je slišal tudi vse kritične glasove. Svojo nalogo vidi v povezovanju članov, saj brez tega socialna demokracija ne bo imela prave prihodnosti, je prepričan.

Kot je še zatrdil, je pripravljen socialno demokracijo skupaj z ekipo pripeljati nazaj do možnosti, da bo stranka lahko vodila vlado, kot jo je nekoč že.

Na mesta dveh podpredsednikov in dveh podpredsednic so delegati postavili Matjaža Nemca, Luko Gorška, Meiro Hot in Andrejo Katič, funkcijo glavne tajnice SD pa zaupali Živi Živković.

Brglez, Tanja Fajon in Han

© Borut Krajnc

Za mandat na čelu SD sta se sicer potegovala tudi vodja poslancev SD Jani Prednik in ajdovski župan Tadej Beočanin. V prvem krogu glasovanja so delegati Hanu namenili 115 glasov, Brglezu 104, Predniku 96 in Beočaninu 69 glasov.

Po več kot 14 urah so torej v SD izvolili novo vodstvo. Slednje je ob močno okrnjenem ugledu in padcu javnomnenjske podpore pred zahtevno nalogo konsolidacije stranke. Na izredni volilni kongres so se namreč odpravili po tistem, ko je stranko močno zatresla afera ob nakupu prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.

Današnji kongres je bil v znamenju nejevolje nekaterih delegatov, ki so Hanovo kandidaturo tik pred zdajci označili za nekorektno in nekostruktivno. V burni razpravi, ki je bila sicer zaprta za javnost, so mu med drugim očitali, da SD s Hanom na čelu ne bo opravila s spornimi praksami, ki so stranko pripeljale do predčasnega volilnega kongresa. "Nisem vedel, da sem glavni problem jaz, ne pa dva milijona evrov dolga," jim je odvrnil Han.

Kongres, ki sta med drugim zaznamovala tudi dolgo štetje glasov in zapleti z glasovnicami v drugem krogu glasovanja, je tako pokazal na razdrobljenost glasov.

S Hanovo izvolitvijo se z mesta predsednice stranke po štirih letih vodenja poslavlja Tanja Fajon.

Dosedanji predsedniki SD