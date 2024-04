Slovenija ostro obsoja napad Irana na Izrael

Slovenski premier Golob je napad Irana na Izrael označil za nesprejemljivo stopnjevanje konflikta

Slovenski premier Robert Golob

Slovenija ostro obsoja napad Irana na Izrael, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. Premier Robert Golob je ob tem pozval k takojšnjemu končanju vseh vojaških aktivnosti in trajnemu premirju, tako v Gazi kot drugod na Bližnjem vzhodu. K premirju in diplomatskim pogovorom je pozvala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

"Zaostritev spopadov na Bližnjem vzhodu nas navdaja z veliko zaskrbljenostjo. Napad Irana na Izrael je nesprejemljivo stopnjevanje konflikta. Skrajni čas je za takojšnje končanje vseh vojaških aktivnosti in trajno premirje, tako v Gazi kot povsod drugod na Bližnjem vzhodu," je sporočil predsednik vlade Golob. Kot piše v premierjevi izjavi, ki jo je posredoval urad vlade za komuniciranje (Ukom), bo to tudi zahteva Slovenije na današnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN na to temo.

Predsednica republike je v odzivu poudarila, da se z napadom Irana na Izrael napetosti na Bližnjem vzhodu le še stopnjujejo. "V vsaki vojni je najbolj ranljivo civilno prebivalstvo. Pozivam k takojšnjemu premirju in prenosu aktivnosti za prenehanje sovražnosti tja, kamor spadajo: za zeleno mizo," je še zapisala na družbenem omrežju X.

Slovenija ostro obsoja napad Irana na Izrael ter poziva k umirjanju razmer in zadržanosti, da bi preprečili nadaljnjo destabilizacijo, je pred tem zunanje ministrstvo (MZEZ) še zapisalo na omrežju X.

Vse slovenske državljane, ki se nahajajo v Iranu, so pozvali, naj se javijo slovenskemu veleposlaništvu v Teheranu na dežurno številko +98 9120671408, na sloembassy.tehran@gov.si ali na dežurno številko MZEZ +386 1 478 22 19.

MZEZ je zaradi zaostrovanja napetosti v regiji in razmer v državi že v petek iz varnostnih razlogov odsvetovalo vsa potovanja v Iran. Na spletni strani so v posodobljenih priporočilih še zapisali, da velja najvišja stopnja previdnosti.

Iranski napad z brezpilotnimi letali na Izrael je zelo zaskrbljujoč, je v soboto zvečer izjavila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Vsako nadaljnje zaostrovanje že tako hudih razmer na Bližnjem vzhodu je izjemno nevarno, je opozorila na X.

Iran je v soboto sprožil prvi neposredni napad na ozemlje Izraela z več kot 300 droni in raketami, vendar so jih izraelske obrambne sile s pomočjo zaveznikov ponoči večino sestrelile, še preden so priletele nad Izrael. O smrtnih žrtvah ne poročajo. Iz sveta se vrstijo izrazi obsodbe in pozivi k zadržanosti, za drevi je sklicana seja Varnostnega sveta ZN.

