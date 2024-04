Javni poziv Bidnu in Trumpu za predvolilna televizijska soočenja

Ameriške televizijske mreže in drugi mediji so predsedniškima kandidatoma poslale odprto pismo z zahtevo, naj se zavežeta k predvolilnim televizijskim soočenjem

Donald Trump / Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriške televizijske mreže in drugi mediji, kot so tiskovna agencija AP in časniki, so v nedeljo predsedniškima kandidatoma demokratske stranke Joeju Bidnu in republikanske stranke Donaldu Trumpu poslale odprto pismo z zahtevo, naj se zavežeta k predvolilnim televizijskim soočenjem.

"Ko oris predsedniških volitev 2024 prihaja v ospredje, spodaj podpisane novinarske organizacije pozivamo oba kandidata, naj se javno zavežeta, da bosta sodelovala na televizijskih soočenjih pred novembrskimi splošnimi volitvami," piše v pismu medijev.

Ameriški predsedniški kandidati imajo takšna soočenja vse od 60. let prejšnjega stoletja, na prvih pa sta se pomerila demokrat John F. Kennedy in republikanec Richard Nixon.

Trump se letos ni udeležil nobenega soočenja republikanskih predsedniških kandidatov, potem pa je Bidna večkrat javno pozval k trem soočenjem pred volitvami. Biden je na novinarsko vprašanje o tem marca odgovoril, da bo njegova udeležba odvisna od tega, kako se bo Trump vedel.

Nacionalni odbor republikanske stranke je sicer aprila leta 2022 odločil, da njihov kandidat ne bo sodeloval na soočenjih, vendar pa je Trump vmes prevzel popoln nadzor nad odborom in odločitev se lahko spremeni.

Demokratska stranka letos sploh ni imela soočenj predsedniških kandidatov, saj se je stranka v skladu s tradicijo odločila, da se poenoti za sedanjim predsednikom, ki si prizadeva za drugi mandat.

Leta 2020 sta imela Biden in Trump le dve soočenji, ki sta se sprevrgli v prepir. Trump je Bidnu nenehno skakal v besedo, na eno od soočenj pa je domnevno prišel celo okužen s koronavirusom. Tretje soočenje so želeli izvesti virtualno, česar Trump ni sprejel in je udeležbo preklical.

Komisija za predsedniška soočenja, ki jo sestavljajo predstavniki demokratske in republikanske stranke, načrtuje prvo soočenje 16. septembra v Teksasu, drugo 1. oktobra v Virginiji in tretje 9. oktobra v Utahu. Podpredsedniško soočenje pa je predvideno 25. septembra v Pensilvaniji.

