Politična afera na Hrvaškem / »To so pokvarjeni ljudje«

Hrvaško tik pred volitvami pretresa nova politična afera. Predsednik vladajoče stranke HDZ Andrej Plenković je ostro napadel svoje potencialne koalicijske partnerje.

Hrvaško politično sceno zadnji dan predvolilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami pretresa nova politična afera. Hrvaški tednik Nacional je v nedeljo objavil dele govora premierja in predsednika vladajoče stranke HDZ Andreja Plenkovića, v katerem z žaljivimi izrazi napada svoje potencialne koalicijske partnerje po volitvah.

Dele govora je po navedbah tednika minulo soboto skrivoma posnel član HDZ in jih dostavil Nacionalu. V njih Plenković žali desno stranko Domovinsko gibanje in njenega predsednika Ivana Penavo, pa tudi konservativni Most.

"To so pokvarjeni ljudje. Zlobni. Zlobni ljudje, s katerimi se ne bomo ukvarjali. Nobenih dilem ni. Ne slepite se, joj, to so desni, naši Hrvati. Niso. Oni so zrušili Kolindo (Grabar Kitarović), jutri bodo zrušili nas. To morate vedeti," je med drugim dejal o Domovinskem gibanju, podobno pa je žalil tudi Most.

"To so pokvarjeni ljudje. Zlobni. Zlobni ljudje, s katerimi se ne bomo ukvarjali. Nobenih dilem ni. Ne slepite se, joj, to so desni, naši Hrvati. Niso. Oni so zrušili Kolindo (Grabar Kitarović), jutri bodo zrušili nas. To morate vedeti."



Andrej Plenković,

HDZ

Obe stranki ali vsaj ena od njiju sta glede na trenutna razmerja moči za HDZ pomembni, če želi po volitvah oblikovati vladajočo koalicijo, ki bo imela večino v saboru. Posnetek Plenkovićevega govora bi možnost sodelovanja lahko preprečil.

V HDZ so na uradnem profilu stranke na družbenem omrežju Facebook objavo posnetkov označili za diverzijo s ciljem, da bi na oblast prišla levica na čelu z Zoranom Milanovićem, ki je trenutno še vedno predsednik republike. Milanović je namreč ob razpisu parlamentarnih volitev sporočil, da bo kandidat največje opozicijske stranke SDP za premierja, s položaja predsednika pa ni odstopil.

Diverzija se je po besedah HDZ zgodila po tem, ko je Plenković volivcem Domovinskega gibanja in Mosta večkrat povedal, da jih spoštuje, in jih povabil, naj se vrnejo k svoji matici - HDZ. Ko so še pojasnili v stranki, gre za govor Plenkovića z zaprtega strankarskega sestanka, v katerem pa da ni povedal ničesar, česar pred tem ni povedal že javno.

lRXYNb80ofU

VPH8NHoDDfI

B8gJAPwp9p0

zaZLTOl-XsU