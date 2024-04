Zelenski iranski napad na Izrael primerjal z ruskim napadom na Ukrajino

Ukrajinski predsednik poziva k enotnemu globalnemu odzivu na napade Irana in Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo obsodil napade Irana na Izrael in pozval k enotnemu globalnemu odgovoru na teror Moskve in Teherana. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, dejanja Irana ogrožajo ves Bližnji vzhod in svet, prav tako kot dejanja Rusije grozijo, da bodo prerasla v večji konflikt.

Ob tem je poudaril, da se mora svet enotno in odločno odzvati na očitno sodelovanje med obema režimoma pri širjenju terorja.

Omenil je tudi podobnost med iranskim napadom na Izrael in ruskimi napadi na Ukrajino. "V Ukrajini dobro poznamo grozoto podobnih napadov Rusije, ki uporablja iste drone in ruske rakete, isto taktiko množičnih zračnih napadov," je zapisal.

"Zelo pomembno je, da ameriški kongres sprejme potrebne odločitve za okrepitev zaveznikov ZDA v tem kritičnem času."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

V Ukrajini je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP slišati očitke, da je bila zahodna podpora Izraelu ob iranskem napadu obsežnejša od podpore Ukrajini, saj je več držav sodelovalo pri prestrezanju raket in dronov.

Zelenski je dejal, da lahko rakete in brezpilotna letala ustavi le "oprijemljiva pomoč", ob čemer je znova zaprosil ZDA, naj odobrijo vojaško pomoč Ukrajini, ki jo že dolgo blokira kongres. "Zelo pomembno je, da ameriški kongres sprejme potrebne odločitve za okrepitev zaveznikov ZDA v tem kritičnem času," je dejal.

zuRG250qs8Y