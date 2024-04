»Tisti, ki so posebej kritični do režima, postanejo njegove tarče«

IZJAVA DNEVA

"Od zasedbe Krima do danes Ukrajina beleži eno najvišjih številk preganjanih pisateljev in pesnikov, kulturnikov in humanistov, ki so ali pristali v zaporu ali ruskem ujetništvu ali bili umorjeni. V Gazi pa je bilo doslej ubitih že skoraj sto pisateljev, pesnikov in novinarjev, nekateri načrtno, spet drugi kot kolateralne žrtve. Zgodovina nas uči, da tisti, ki so posebej kritični do režima, postanejo njegove tarče."

"Naša moč je literatura, umetniška beseda, s katero ne dosežemo le politikov, ampak tudi srca ljudi in v njih vzbudimo sočutje, da se odločijo pomagati žrtvam in pripomorejo k zaustaviti vojn. Mednarodni in Slovenski PEN se že vsa leta postavljata na stran žrtev in skušata vzbujati sočutje v ljudeh. Slovenski PEN je slovenski politični vrh nedavno pozval k priznanju Palestine in odziv je bil dober."

(Predsednica Slovenskega centra PEN Tanja Tuma v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o 56. mednarodno srečanje pisateljev PEN, ki bo z dogodki na Bledu in v Ljubljani v ospredje postavljal razprave o vojni v Gazi in Ukrajini ter konfliktih v Afriki)