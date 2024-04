Italija v najvišji pripravljenosti na morebitne varnostne grožnje

Po iranskem napadu na Izrael

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, in Georgia Meloni, italijanska premierka

© Riccardo De Luca / EU

Italija je po iranskem napadu na Izrael v najvišji pripravljenosti na morebitne varnostne grožnje. Notranji minister Matteo Piantedosi je za danes sklical sestanek odbora za red in varnost z vodji policije in obveščevalnih agencij, na skupni seji pa se bosta sestala tudi zunanja odbora obeh domov parlamenta, poročajo italijanski mediji.

Piantedosi je za danes popoldne sklical sestanek odbora za javni red in varnost pri ministrstvu za notranje zadeve z vodji policije in obveščevalnih agencij, da bi preučili stanje glede morebitne grožnje in prilagodili ukrepe po zaostrovanju iransko-izraelskega konflikta.

Pri tem bodo tudi pregledali in posodobili seznam zgradb in krajev, ki jih je iz varnostnih razlogov treba še posebej skrbno spremljati, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Najvišja stopnja pripravljenosti med drugim velja še za iranska predstavništva v Italiji, med njimi veleposlaništvo in konzulat ter za združenja in kraje, povezane s Teheranom.

Danes se bosta sestala tudi odbora za zunanje zadeve poslanske zbornice in senata, katerima bosta o razmerah poročala zunanji minister Antonio Tajani in obrambni minister Guido Crosetto.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je v nedeljo sodelovala na videokonferenci voditeljev držav in vlad skupine G7, ki ji trenutno predseduje Italija. Voditelji so v skupni izjavi soglasno obsodili iranski napad na Izrael in vse strani pozvali k zadržanosti, obenem pa opozorili, da so pripravljeni sprejeti ukrepe v primeru nadaljnjih destabilizacijskih potez.

Iran je v soboto zvečer v svojem prvem neposrednem napadu na ozemlje Izraela izstrelil več kot 300 dronov in raket, ki pa jih je Izrael s pomočjo zaveznikov večinoma sestrelil. Napad po doslej znanih podatkih ni terjal smrtnih žrtev, je pa bilo ranjenih najmanj 12 ljudi.

V nedeljo se je sestal izraelski vojni kabinet, ki pa odločitve glede morebitnih povračilnih ukrepov proti Iranu še ni sprejel.

