Izrael želi odgovoriti Iranu »brez sprožitve regionalne vojne«

Izraelski vojni kabinet je tri ure razpravljal o morebitnih odgovorih na nedavni iranski napad z droni in raketami

Izraelski vojni kabinet je danes tri ure razpravljal o morebitnih odgovorih na nedavni iranski napad z droni in raketami. Po navedbah izraelskih medijev so preučili več možnosti, želja odločevalcev pa naj bi bila, da izvedejo povračilne ukrepe, ki bi bili boleči za Iran, a hkrati ne bi privedli do širšega regionalnega konflikta.

Poročanje izraelske televizijske Postaje 12, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, omenja možnosti manjših in bolj silovitih izraelskih odgovorov na napad, ki ga je Iran sprožil v noči na nedeljo.

Nekatere povračilne ukrepe naj bi Izrael lahko sprejel takoj, a je kabinet pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja razpravljal tudi o dejstvu, da Izrael želi dejavnosti koordinirati z glavno zaveznico ZDA.

Ameriški predsednik Joe Biden je danes ob obisku iraškega premierja Mohameda Šije al Sudanija v Washingtonu dejal, da želi preprečiti širjenje bližnjevzhodnega konflikta.

Ravno ZDA so skupaj z Združenim kraljestvom, Francijo in Jordanijo ob iranskem napadu Izraelu stopile v bran in mu pomagale pri sestrelitvi več kot 300 iranskih izstrelkov.

V Teheranu so napad označili za dejanje samoobrambe in odgovor na izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, v katerem sta bila ubita tudi dva visoka poveljnika iranske revolucionarne garde.

Da bo Izrael odgovoril na iranski napad, je danes napovedal tudi načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi. General je to zavezo dal vojakom med obiskom oporišča Nevatim, ki je v napadu utrpelo manjšo škodo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

