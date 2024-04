Trump / »Sodni proces proti meni je napad na Ameriko«

Sodni proces proti nekdanjemu predsedniku ZDA

Bivši predsednik ZDA Donald Trump je danes ob prihodu na newyorško kazensko sodišče na Manhattnu dejal, da je sodni proces proti njemu napad na Ameriko, poročajo ameriški mediji. Pred sodiščem se je zbralo nekaj njegovih podpornikov in nasprotnikov, sojenje, ki se je danes začelo z izbiro porotnikov, pa bo trajalo najmanj dva meseca.

Na eni strani ceste so se zbrali Trumpovi podporniki, ki so glasno kritizirali sodišče, sodnika, priče in trenutnega predsednika ZDA Joeja Bidna. Na drugi strani pa so bili Trumpovi nasprotniki, ki so razvili transparent z napisom, da "nihče ni nad zakonom", poroča televizija NBC.

"To je politični pregon, kot ga še ni bilo. Nihče še ni videl česa takšnega," je Trump dejal zbranim novinarjem, potem ko je ponoči na svojem družbenem omrežju Truth Social objavljal, da gre za nameščen sodni proces in od sodnika Juana Merchana zahteval, naj umakne "neustavni" ukaz o prepovedi napadov na priče.

Trump je že v sredo grdo ozmerjal svojega nekdanjega odvetnika Michaela Cohena in pornografsko igralko Stormy Daniels, zaradi česar so danes tožilci od sodnika zahtevali, naj ga kaznuje zaradi kršenja ukaza o prepovedi napadov na priče.

Trumpovi odvetniki so si zadnje tedne z različnimi pravnimi manevri prizadevali, da bi preložili začetek sojenja in s tem so nadaljevali tudi danes, kar je zavleklo izbiro porote v zgodovinskem prvem kazenskem procesu proti nekdanjemu predsedniku ZDA.

Trump je v 34 točkah obtožen ponarejanja poslovnih listin v povezavi s plačilom igralki, ki naj bi pred volitvami leta 2016 prejela 130.000 dolarjev za molk o spolnem odnosu s Trumpom. Cohen trdi, da je plačilo izvršil po nalogu Trumpa, ki mu je denar kasneje vrnil, kar sta prikazala kot plačilo odvetniških storitev.

Sodnik Merchan o kaznovanju Trumpa zaradi kršenja prepovedi napadov na priče še ni odločil, odvetniki obtoženca pa so med drugim znova zahtevali, naj se iz procesa izloči, kar je sodnik zavrnil. Odvetniki trdijo, da je pristranski, ker njegova hči dela za podjetje, ki je sodelovalo z znanimi demokrati, med njimi s predsednikom Bidnom.

Trump mora biti vsak dan sojenja prisoten na sodišču in Merchan mu je dejal, da ga v primeru kršitve čaka takojšen pripor. Trumpovi odvetniki so prosili, da ga oprosti 17. maja, ko bo njegov sin Barron zaključil srednjo šolo. Sodnik je izrazil pripravljenost, da ugodi prošnji, ampak bo to odvisno od poteka procesa.

Sodnik Merchan je obenem zavrnil namero tožilcev, da poroti predstavijo razvpiti videoposnetek televizije NBC, na katerem se Trump med intervjujem hvali, da lahko kot slavna oseba ženske brez dovoljenja grabi za mednožje. Zavrnil je tudi namero tožilstva, da poroti prikaže posnetek zaslišanja Trumpa med civilno tožbo kolumnistke E. Jean Carroll.

Vse to so zgodbe, ki se v ameriški javnosti ponavljajo od leta 2016, in proces izbire porote se zaradi tega lahko zavleče tudi do dveh tednov.

Trumpovi odvetniki so od sodnika danes zahtevali, naj vprašalnik za porotnike dopolni tako, da bi izločili nasprotnike obtoženca. Merchan je dejal, da gre za najdaljši vprašalnik v zgodovini sodišča in ni niti najmanj pristranski, saj opozarja tako na nasprotnike kot podpornike Trumpa.

Za enega od skupaj štirih kazenskih postopkov proti Trumpu morajo tožilci in odvetniki izbrati 12 porotnikov in šest rezerv. Trumpa kazensko preganjajo tudi v Georgii zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev 2020, ter na zvezni ravni iz istega razloga ter zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše.

V New Yorku bivšemu predsedniku ZDA, ki se letos znova poteguje za isti položaj, v primeru obsodbe v najslabšem primeru grozi zaporna kazen več kot deset let.

