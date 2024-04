»Kako lahko bolj prispevamo k pravičnemu miru v Ukrajini«

Nemški kancler in kitajski predsednik o vojni v Ukrajini, podnebnih spremembah in gospodarskem sodelovanju

Xi je ob začetku pogovorov izpostavil, da Kitajska in Nemčija lahko prispevata k večji stabilnosti in varnosti v svetu

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes ob začetku srečanja z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem pozval k tesnemu sodelovanju med državama. Scholz pa je pred pogovori v Pekingu, ki bodo predvidoma trajali več ur, sporočil, da bo s Xijem govoril o "pravičnem miru" v Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Xi je ob začetku pogovorov izpostavil, da Kitajska in Nemčija lahko prispevata k večji stabilnosti in varnosti v svetu. "Dokler se bomo držali načel vzajemnega spoštovanja, iskanja skupnih točk kljub razlikam in učenja drug od drugega, se lahko dvostranski odnosi še naprej stabilno razvijajo," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Xi je še dejal, da se je začelo "novo obdobje turbulenc in pretresov", v katerem se bodo povečala tveganja za vse človeštvo. Za rešitev teh vprašanj je po njegovih besedah nujno sodelovanje med velikimi silami. V tem smislu je pomembno tudi stabilno sodelovanje med velikima gospodarstvoma Nemčije in Kitajske, kar bi imelo velik vpliv ne le na celotno evrazijsko celino, temveč tudi na ves svet, je dejal.

Nemški kancler je ob začetku srečanja izpostavil tri teme pogovorov s kitajskim predsednikom, in sicer vojno v Ukrajini, podnebne spremembe in gospodarsko sodelovanje.

Poudaril je, da bosta ruska vojna proti Ukrajini in rusko oboroževanje zelo negativno vplivala na varnost v Evropi. "Danes bi rad z vami razpravljal o tem, kako lahko bolj prispevamo k pravičnemu miru v Ukrajini," je dejal Xiju.

Scholz ima v okviru tridnevnega obiska na Kitajskem danes na programu tudi srečanje s kitajskim premierjem Li Qiangom.

