Izrael / »Iran je treba ustaviti zdaj, preden bo prepozno«

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je v luči nedavnega iranskega napada sprožil diplomatsko ofenzivo proti Teheranu ter 32 držav pozval, naj uvedejo sankcije proti iranski revolucionarni gardi in iranskemu raketnemu programu

Izraelski zunanji minister Izrael Kac je danes v luči nedavnega iranskega napada sprožil diplomatsko ofenzivo proti Teheranu ter 32 držav pozval, naj uvedejo sankcije proti iranski revolucionarni gardi in iranskemu raketnemu programu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Poleg vojaškega odziva na izstrelitev raket in brezpilotnih letal vodim tudi diplomatsko ofenzivo proti Iranu," je na družbenem omrežju X zapisal Kac. Pojasnil je, da je 32 državam poslal pisma, govoril z več deset zunanjimi ministri in politiki po vsem svetu ter pozval k uvedbi sankcij proti iranskemu raketnemu programu in k razglasitvi revolucionarne garde za teroristično organizacijo.

Pri tem sicer ni navedel, katere države je pozval k uvedbi sankcij. Poudaril je le, da bi ti ukrepi pomagali "upočasniti in oslabiti" Teheran. "Iran je treba ustaviti zdaj, preden bo prepozno," je še dodal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem v ponedeljek opozoril, da Iran s svojimi dejanji ogroža svetovni mir. Prepričan je, da bi se mednarodna skupnost morala združiti in zoperstaviti agresiji Irana.

Iran je v soboto zvečer na Izrael izstrelil več kot 300 dronov in raket, ki pa jih je Izrael s pomočjo zaveznikov večinoma sestrelil. Po navedbah Teherana je šlo za odgovor na uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, odgovornost za katero so pripisali Izraelu. Izrael napoveduje odgovor, a odločitve o konkretnih povračilnih ukrepih še ni sprejel.

