»Izraelske sile sodelujejo v napadih naseljencev na Palestince«

Urad Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) je izrazil resno zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu

Tiskovna predstavnica OHCHR Ravina Shamdasani

© Violaine Martin / ZN / Flickr

Urad Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) je danes izrazil resno zaskrbljenost zaradi stopnjevanja nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu. Opozoril je, da v napadih naseljencev sodeluje tudi izraelska vojska ter slednjo pozval, naj nemudoma preneha podpirati napade naseljencev na Palestince.

"Izraelske varnostne sile morajo nemudoma prenehati aktivno sodelovati v napadih naseljencev na Palestince oziroma te napade podpirati," je dejala tiskovna predstavnica OHCHR Ravina Shamdasani ter Izrael pozvala, naj tovrstne napade prepreči in odgovorne privede pred sodišče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spomnila je, da so bili po umoru 14-letnega izraelskega dečka iz družine naseljencev konec tedna "v maščevalnih napadih ubiti štirje Palestinci, vključno z otrokom". OHCHR je po njenih besedah prejel tudi informacije, da so oboroženi naseljenci in izraelske sile vstopili v številna mesta in vasi.

"Naseljenci in vojska naj bi ranili več deset Palestincev, tudi s strelnim orožjem, in požgali na stotine domov in drugih zgradb ter avtomobilov. Trije izraelski vojaki pa so utrpeli poškodbe, ko so jih zadeli s kamni," je dodala.

"Izrael mora kot okupacijska sila sprejeti vse ukrepe, ki so v njegovi moči, da ponovno vzpostavi javni red in varnost na okupiranem Zahodnem bregu. Ta obveznost vključuje zaščito Palestincev pred napadi naseljencev in prenehanje nezakonite uporabe sile proti Palestincem s strani vojske."



Ravina Shamdasani,

tiskovna predstavnica OHCHR

OHCHR je opozoril tudi na poročila, da so izraelski naseljenci v zadnjih dneh postavili najmanj dve novi postojanki. Ti se po besedah Shamdasani nahajajo v bližini palestinskih skupnosti, ki so jih naseljenci v zadnjih mesecih večkrat napadli. Tamkajšnjim prebivalcem grozi, da jih bodo prisilno preselili z njihovih domov in zemljišč, je opozorila.

Po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so se razmere zaostrile tudi na Zahodnem bregu. Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra na Zahodnem bregu ubitih najmanj 468 Palestincev.