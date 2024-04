Izraelskega pavilijona ne bodo odprli, dokler bo v Gazi vojna

Odprtje izraelskega paviljona na beneškem bienalu pod vprašajem

Umetniki in kustosinji izraelskega paviljona na letošnjem beneškem bienalu so dan pred odprtjem bienala za strokovno javnost sporočili, da paviljona ne bodo odprli, dokler v Gazi ne bo dosežen dogovor o prekinitvi spopadov in izpustitvi talcev.

Izraelska ekipa je svojo odločitev po poročanju britanskega časnika The Guardian objavila z napisom na pročelju izraelskega paviljona v beneških Vrtovih, enem od glavnih prizorišč umetnostnega bienala. Izraelski paviljon po navedbah The Guardiana varujejo trije oboroženi pripadniki italijanske vojske.

Izraelski kustosinji Mira Lapidot in Tamar Margalit sta ob tem povedali, da je minilo že šest mesecev od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani in začetka grozljive vojne, ki še vedno divja v Gazi.

"Ni videti konca, le obljuba še več bolečine, izgube in opustošenja. Razstava je pripravljena in paviljon čaka na odprtje. Umetnost lahko počaka, ženske, otroci in ljudje, ki živijo v peklu, pa ne morejo," sta dodali.

Organizatorji so pri tem sporočili, da odločitev izraelskih umetnikov in kustosinj ne pomeni, da so se odpovedali nastopu na bienalu ali razstavi, so se pa odločili zavzeti "solidarno držo z družinami talcev in veliko skupnostjo v Izraelu, ki poziva k spremembam".

Palestinski umetniki so letos na beneškem bienalu zastopani na osrednji kurirani razstavi Tujci povsod ter v okviru enega od spremljevalnih dogodkov bienala, na pridruženi razstavi z naslovom Južni Zahodni breg, ki se osredotoča na umetnike z južnega Zahodnega brega in njegove soseščine.

Prisotnost Izraela na letošnjem 60. beneškem bienalu, na katerem tokrat sodeluje 88 držav, je bila že predhodno deležna kritik. Za strokovno javnost bodo bienale odprli v sredo. Uradno odprtje bienale, ki bo trajal do 24. novembra, bo v soboto.

Več kot 23.000 umetnikov in drugih ustvarjalcev se je podpisalo pod odprto pismo, v katerem so nasprotovali, da bi Izrael na beneškem bienalu letos imel svoj paviljon. Pri tem so se sklicevali na prepoved Južni Afriki, zaradi katere ta država na beneškem bienalu ni sodelovala med letoma 1968 in 1993, ter dejstvo, da so zaradi napada ruske vojske na Ukrajino februarja 2022 z beneškega bienala pred dvema letoma izločili Rusijo.