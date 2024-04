Med protestom proti Izraelu prišlo do spopadov

Študenti rimske univerze Sapienza danes nadaljujejo s sedečo stavko

Na rimski univerzi Sapienza je v torek potekal protest študentov proti sodelovanju ustanove z izraelskimi institucijami zaradi vojne v Gazi. Med protestom je prišlo do spopadov s policijo, ki je dve osebi aretirala. Študenti sicer danes s sedečo stavko nadaljujejo protestne aktivnosti, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po navedbah policije je približno 300 študentov v torek poskušalo vdreti na rektorat univerze, kjer je potekal sestanek akademskega senata. Do izgredov je prišlo, ko jim je kordon policistov to poskušal preprečiti, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Organi pregona so pri tem aretirali dva človeka. Eden od njiju naj bi namreč skočil na policijsko vozilo in ga poškodoval, drugi pa naj bi napadel policista. Poškodovani sta bili tudi vozili univerzitetne varnostne službe.

"To niso demonstracije, to je prestopništvo."



Giorgia Meloni,

italijanska premierka

Premierka Meloni se je na dogajanje odzvala z zgroženostjo. "To niso demonstracije, to je prestopništvo," je dejala.

Demonstranti so od univerze zahtevali, da prekine sodelovanje z Izraelom na področju znanosti zaradi vojne v Gazi. Pred tremi tedni je denimo takšen ukrep sprejel akademski senat torinske univerze, načrtujejo pa jih tudi nekatere druge univerze po Italiji.

Ministrica za visoko šolstvo Anna Maria Bernini je zahtevo protestnikov označila za "tujo tradiciji in kulturi" italijanskih univerz. Ob tem je izmenjavo na področju raziskovanja in izobraževanja označila za močno in učinkovito orodje za končanje konfliktov in iskanje miru.