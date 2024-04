»Kitajska ne ogroža nobene države«

Avstralska vlada je objavila dokument, ki med drugim predvideva močno povečanje izdatkov za obrambo in svari pred "nasilnimi taktikami" Kitajske

Avstralske oblasti so danes objavile prvo nacionalno obrambno strategijo, ki se osredotoča zlasti na zaščito ključnih interesov države v njeni neposredni okolici in izpostavlja grožnjo Kitajske. V Pekingu so v odzivu sporočili, da razvoj Kitajske v azijsko-pacifiški regiji ne predstavlja nikakršne grožnje Avstraliji.

"Smo otoška pomorska trgovska država. Invazija na Avstralijo je v vseh scenarijih malo verjetna, ravno zato, ker lahko sovražnik naši državi povzroči veliko škode, ne da bi mu bilo treba stopiti na avstralska tla," je ob predstavitvi nove strategije dejal obrambni minister Richard Marles.

Dejal je, da se bodo namesto na vzdrževanje vojske, ki lahko opravlja različne naloge skoraj povsod po svetu, osredotočili na odvračanje in oblikovanje sil, ki bodo lahko zaščitile interese Avstralije v njeni neposredni okolici. Strategija je usmerjena v to, da bi bil vsak napad na Avstralijo drag in tvegan, je pojasnil.

Richard Marles,

obrambni minister

Avstralski obrambni izdatki v deležu BDP naj bi se v desetih letih povečali s sedanjih približno dveh odstotkov na 2,4 odstotka. To bo le še spodbudilo oboroževalno tekmo, ki že poteka na Pacifiku, saj tudi Kitajska, Južna Koreja in Japonska namenjajo vse več denarja za vojsko, navaja AFP.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian pa je v odgovoru na novinarsko vprašanje o avstralski novi obrambni strategiji danes dejal, da "Kitajska ne ogroža nobene države". Ob tem je pozval Avstralijo, naj se "vzdrži obtoževanja Kitajske na vsakem koraku".

"Upamo, da bo avstralska stran pravilno gledala na kitajski razvoj in strateške namere, opustila miselnost hladne vojne in namesto tega storila več za zaščito miru in stabilnosti v regiji," je dodal Lin.

