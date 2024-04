20 držav Ukrajini obljubilo 500.000 artilerijskih izstrelkov

Češka pobuda

Približno 20 držav je v okviru češke pobude za nabavo 800.000 artilerijskih izstrelkov za Ukrajino iz držav zunaj EU obljubilo dovolj sredstev za nakup 500.000 artilerijskih izstrelkov, je v torek izjavil češki premier Petr Fiala. Dodal je, da bo Ukrajina prve izstrelke prejela junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vesel sem, da se je naši pobudi v tem trenutku pridružilo že okoli 20 držav - od Kanade, Nemčije in Nizozemske do Poljske," je med obiskom v Washingtonu dejal Fiala in poudaril, da lahko na podlagi prispevkov držav Ukrajini sedaj zagotovijo 500.000 artilerijskih izstrelkov. Po njegovih besedah bo Ukrajina prve izstrelke prejela junija.

"Želim poudariti, da ta pobuda ni enkraten projekt. Naš cilj je vzpostaviti dolgoročen sistem oskrbe s strelivom. To bo neposredno pripomoglo k spremembi razmer na fronti."



Petr Fiala,

češki premier

Ob tem je izjavil, da ne vidi razloga, zakaj donatorice ne bi mogle v naslednjih 12 mesecih Ukrajini dobaviti milijon izstrelkov. "Želim poudariti, da ta pobuda ni enkraten projekt. Naš cilj je vzpostaviti dolgoročen sistem oskrbe s strelivom. To bo neposredno pripomoglo k spremembi razmer na fronti," je dodal.

Češka je nakup artilerijskih izstrelkov za Ukrajino v tretjih državah predlagala že februarja kot odgovor na pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti za strelivo v EU. Od takrat se je pobudi pridružilo že več držav, med njimi tudi Slovenija. Kot je marca sporočilo obrambno ministrstvo, je vlada za češko pobudo zagotovila milijon evrov.

Časnik Financial Times je nedavno poročal, da bo nakup 800.000 izstrelkov stal približno 1,5 milijarde dolarjev. Češki komisar za obnovo Ukrajine Tomaš Kopečni pa je v torek povedal, da je znesek približno dvakrat višji.

