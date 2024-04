»Slovenija in Kitajska imata zgodovino prijateljskih odnosov«

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon na Kitajskem o ohranjanju mednarodnega miru in varnosti

Tanja Fajon in Wang Yi

© inistrstvo za zunanje in evropske zadeve / X

Za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti je treba iskati politične rešitve v skladu z ustanovno listino ZN in mednarodnim pravom, je ob začetku obiska na Kitajskem poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki jo je danes sprejel kitajski kolega Wang Yi. V ospredju štiridnevnega obiska bosta še gospodarsko sodelovanje in kulturna diplomacija.

Fajon in Wang sta v Pekingu med drugim govorila o dvostranskih odnosih, sodelovanju v multilateralnih forumih in iskanju odgovorov na skupne globalne izzive.

"Ključno je, da se pogovarjamo in da skupaj iščemo odgovore na številne izzive, od vojne v Ukrajini in Gazi do podnebnih sprememb. Slovenija in Kitajska imata zgodovino prijateljskih odnosov, ki je dobra podlaga za konstruktivno sodelovanje znotraj Varnostnega sveta, kjer sedimo za skupno mizo," je poudarila Fajon.

V pogovorih z Wangom sta se dotaknila tudi razmer v Tajvanski ožini, pri čemer je ministrica spomnila, da Slovenija sledi politiki ene Kitajske ter da pozorno spremlja razmere na Tajvanu. Ob tem se je zavzela še za uravnoteženost blagovne menjave med Slovenijo in Kitajsko, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Fajon je danes sprejel tudi podpredsednik Kitajske Han Zheng, pri čemer sta oba pozdravila dobro gospodarsko, politično, kulturno in znanstveno sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko. Na srečanju so se jima pridružili predstavniki slovenskih podjetij, ki poslujejo na kitajskem trgu.

"Štiridnevni obisk, na katerem me spremlja močna delegacija predstavnikov 54 slovenskih podjetij, predstavlja odlično priložnost za nadgradnjo tradicionalno prijateljskih slovensko-kitajskih odnosov. Vesela sem vsakič, ko diplomaciji uspe odpreti vrata slovenskim podjetjem na tuje trge," je dejala Fajon.

Zadovoljstvo z obiskom so izrazili tudi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Njihova izvršna direktorica Marjana Majerič je izpostavila, da je s strani podpredsednika Kitajske lepo slišati, da so slovenska podjetja na Kitajskem dobrodošla.

Da mora slovenska politika v svet hoditi z vplivnimi delegacijami in opozarjati nase, pa je prepričan predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta pri GZS Žiga Vavpotič. "Hkrati pa je naloga gospodarstva, da najdemo tudi jasna sporočila, ki jih lahko prenesemo svetu. Imamo mnoge izjemne zgodbe, prav je, da jih pokažemo, hkrati pa si pomagajmo ter razvijamo nove in nove," je dejal.

Kot so dodali na GZS, bo delegacija nadaljevala svoj obisk v Pekingu s srečanji s kitajskimi podjetji. V Šanghaju se bo s kitajskimi partnerji srečala na poslovnem forumu, poslovni del delegacije pa bo ob koncu tedna obiskal še Šenzen in se seznanil s tehnološkimi velikani Kitajske - podjetji BYD in Huaweijem.

Ministrica Fajon je ob tem danes v Pekingu odprla razstavo z naslovom Slovenec v Prepovedanem mestu, ki opisuje zgodbo slovenskega misijonarja, matematika in astronoma Ferdinanda von Hallersteina, ki je v 18. stoletju na kitajskem dvoru vodil odbor za raziskovanje astronomije.

"Pomembne vezi, ki jih je med bivanjem in delom na Kitajskem stkal Hallerstein, so simboličen opomnik in prepričljiv dokaz, kako dva naroda - čeprav geografsko in kulturno oddaljena - lahko najdeta skupni jezik in sodelujeta, tudi v moderni dobi," je ob otvoritvi razstave povedala Fajon.

Fajon bo na Kitajskem do sobote, pred tem pa je že obiskala Japonsko, kjer se je prav tako zavzela za okrepitev gospodarskega in znanstvenega sodelovanja.