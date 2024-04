Pogajanja med Izraelom in Hamasom zastala?

Pogajanja o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas so zastala

Pogajanja o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas so zastala, je danes izjavil katarski premier in zunanji minister, šejk Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Tudi po navedbah gibanja so pogovori v krizi, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Prehajamo skozi občutljivo fazo z nekaj zastoja, ki ga poskušamo, kolikor je mogoče, odpraviti," je povedal al Tani, čigar država skupaj z ZDA in Egiptom posreduje v pogajanjih med Izraelom in Hamasom. Po njegovih besedah si prizadevajo narediti "korak naprej in končati trpljenje ljudi v Gazi ter vrniti talce".

V luči sobotnega iranskega napada na Izrael z raketami in droni je katarski premier poudaril, da Doha že od začetka vojne opozarja na nevarnost širitve sovražnosti na širšo regijo. "Mednarodno skupnost nenehno pozivamo, naj prevzame odgovornost in ustavi to vojno," je dejal.

"Prehajamo skozi občutljivo fazo z nekaj zastoja, ki ga poskušamo, kolikor je mogoče, odpraviti."



Mohamed bin Abdulrahman ,

katarski premier in zunanji minister

Medtem je tudi neimenovan visoki predstavnik Hamasa za katarsko televizijo Al Jazeera povedal, da so pogovori med stranema v krizi. Podrobnosti ni podal.

Zadnji izraelski predlog za premirje je konec minulega tedna po navedbah izraelske obveščevalne službe Mosad Hamas zavrnil. Gibanje je sicer pred tem sporočilo, da izraelska stran v svojem predlogu ni odgovorila na nobeno od njegovih zahtev.

Sprti strani se prek posrednikov že mesece pogovarjata o sklenitvi prekinitve ognja, ki bi vsaj začasno ustavila izraelsko ofenzivo v Gazi. V tej je bilo po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v enklavi ubitih 33.899 ljudi, ranjenih pa 76.664. Del morebitnega dogovora bo predvidoma tudi izmenjava izraelskih talcev za palestinske ujetnike in pa krepitev dobav pomoči prebivalcem Gaze.