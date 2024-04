Izrael / »V prihodnjih dneh bomo povečali vojaški in politični pritisk na Hamas«

Izraelski premier Netanjahu je pod pritiskom domače javnosti, da doseže dogovor o izpustitvi talcev iz rok Hamasa

Izraelski premier Benjamin Netanjahu

© www.kremlin.ru

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da bo Izrael v prihodnjih dneh povečal vojaški in politični pritisk na palestinsko islamistično gibanje Hamas, da bi zagotovili izpustitev zajetih talcev v Gazi. Iz Han Junisa na jugu Gaze pa prihajajo poročila o najdbi več kot 50 trupel, zakopanih na območju tamkajšnje bolnišnice.

"V prihodnjih dneh bomo povečali vojaški in politični pritisk na Hamas, ker je to edini način, da osvobodimo naše talce," je dejal Netanjahu v video izjavi na predvečer judovskega praznika pashe.

Hkrati je zagrozil, da bodo Hamasu "zadali nove boleče udarce", pri čemer podrobnosti ni navedel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je mednarodnim opozorilom navkljub večkrat zatrdil, da bo izraelska vojska začela ofenzivo na Rafo na jugu območja Gaze, kamor se je zateklo približno 1,5 milijona ljudi, večinoma notranje razseljenih iz ostalih delov uničene palestinske enklave.

Netanjahu je pod pritiskom domače javnosti, da doseže dogovor o izpustitvi talcev iz rok Hamasa, ki naj bi po napadu na Izrael 7. oktobra lani zadrževal še okoli 130 ljudi.

Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na območju Gaze. V zadnjem dnevu je bilo v njih ubitih 48 ljudi, skoraj 80 pa ranjenih. S tem se je skupno število ubitih Palestincev v šestmesečni vojni med Izraelom in Hamasom povzpelo na 34.097, število ranjenih pa na 76.980, je danes sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi.

Iz mesta Han Junis na jugu Gaze pa so po umiku izraelske vojske danes poročali o odkritju množičnega grobišča na območju razdejanega bolnišničnega kompleksa Naser.

Po navedbah civilne zaščite Gaze so zdravstveni delavci na dvorišču bolnišnice odkrili najmanj 50 trupel ljudi, ki so jih ubile in zakopale izraelske sile, poroča AFP. Izraelska vojska je sporočila, da preverja poročila.

Tiskovni predstavnik civilne zaščite Mahmud Basal je povedal, da nadaljujejo izkop vseh grobov, da bi podali končno število mrtvih. Zatrdil je še, da so bili nekaterih od ubitih mučeni.

Hamas je v ločeni izjavi danes obsodil odkritje "množičnega groba hladnokrvno usmrčenih in pokopanih z vojaškimi buldožerji na dvorišču bolnišnice".

Sredi februarja so na območju bolnišnice Naser divjali siloviti spopadi, izraelski tanki in oklepna vozila pa so bolnišnico obkolili 26. marca.