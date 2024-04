»Mehak državni udar«

V Kolumbiji več sto tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku

Na ulicah večjih kolumbijskih mest je v nedeljo več sto tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku Gustavu Petru. Kritični so bili do njegovih načrtovanih zdravstvenih reform in prizadevanj za odpravo nasilja v državi, kjer so še vedno dejavne oborožene gverilske skupine. Predsednik je proteste že obsodil in jih označil za mehak državni udar.

V prestolnici Bogota se je več deset tisoč demonstrantov kljub močnemu dežju odpravilo na trg Bolivar v bližini predsedniške palače.

Številni so mahali s kolumbijskimi zastavami, zdravniki in zdravstveni delavci pa so nosili transparente, s katerimi so izražali nasprotovanje načrtovanim reformam zdravstvenega sistema, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Petro si namreč prizadeva zmanjšati vlogo zasebnih podjetij kot ponudnikov zdravstvenih storitev.

Gustavo Petro,

kolumbijski predsednik

Mnogi so bili tudi kritični do predsednikovih načrtov za končanje šest desetletij trajajočih oboroženih spopadov v državi. Nanj letijo očitki, da popušča v pogajanjih z oboroženimi skupinami ter da pogosto prihaja do kršitev sklenjenih dogovorov.

Predsednik države je proteste že obsodil in jih označil za mehak državni udar, katerega cilj naj bi bil preprečitev izvajanja reform. Priznal je, da so množični protesti potekali v Medellinu, Bogoti in Bucaramangi, manjši protesti pa še v 18 drugih mestih.

"Glavni cilj shodov je bil vzklikati Petro ven in zrušiti vlado," je zapisal na družbenem omrežju X ter pozval k množičnemu shodu v podporo vladi 1. maja.

