Odstopil vodja izraelske vojaške obveščevalne službe / »Za vedno bom s seboj nosil strašno bolečino te vojne«

Aharon Haliva je prevzel odgovornost za napake

Vodja obveščevalnega direktorata izraelske vojske Aharon Haliva je prevzel odgovornost za napake, ki so pripeljale do napada Hamasa na Izrael 7. oktobra in ponudil svoj odstop, je danes sporočila izraelska vojska in dodala, da so njegov odstop tudi sprejeli. Haliva je prvi visoki uradnik, ki je odstopil, ker ni preprečil napada Hamasa.

"Generalmajor Aharon Haliva je v dogovoru z načelnikom generalštaba ponudil odstop, ker je bil kot vodja obveščevalnega direktorata odgovoren za dogodke 7. oktobra. Odločeno je bilo, da bo generalmajor zaključil vodenje direktorata in se upokojil iz vojske, ko bo imenovan njegov naslednik," je sporočila vojska.

"7. oktobra je Hamas izvedel smrtonosni napad na Izrael. Obveščevalni oddelek pod mojim poveljstvom ni izpolnil naloge, ki nam je bila zaupana. Ta črni dan nosim v sebi vse od takrat. Za vedno bom s seboj nosil strašno bolečino te vojne."



Aharon Haliva,

vodja obveščevalnega direktorata izraelske vojske

Haliva, ki je v izraelski vojski služil 38 let, je v svojem odstopnem pismu prevzel odgovornost, da ni preprečil napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"7. oktobra je Hamas izvedel smrtonosni napad na Izrael. Obveščevalni oddelek pod mojim poveljstvom ni izpolnil naloge, ki nam je bila zaupana. Ta črni dan nosim v sebi vse od takrat. Za vedno bom s seboj nosil strašno bolečino te vojne," je zapisal v pismu in hkrati pozval k temeljiti preiskavi okoliščin, ki so pripeljale do napada.

Izrael je ofenzivo na Gazo sprožil po napadu Hamasa 7. oktobra lani, ko so njegovi pripadniki na jugu Izraela ubili okoli 1170 ljudi, še 250 pa jih zajeli. V izraelskih napadih je bilo na območju Gaze od začetka vojne po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih 34.097 ljudi, večinoma žensk in otrok.

