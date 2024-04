Zaradi polaganja cvetja pred Hitlerjevo rojstno hišo obtoženi poveličevanja nacizma

Ob obletnici rojstva nekdanjega nacističnega voditelja

Hitlerjeva rojstna hiša v kraju Braunau am Inn v Zgornji Avstriji

© Pavel Špindler / WikiCommons

V Avstriji sta bila dva mlada nemška para danes obtožena poveličevanja nacizma, potem ko jih je policija ujela, ko so v soboto pred rojstno hišo Adolfa Hitlerja ob obletnici rojstva nekdanjega firerja polagali cvetje in se slikali, ena ženska pa je tudi iztegnila roko v nacistični pozdrav, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

26-letnica, ki je naredila nacistični pozdrav, je trdila, da je šlo zgolj za šalo, a je policija po prijetju na njenem mobilnem telefonu našla sporočila in fotografije, povezane z nacionalsocializmom.

Štirje obtoženi, sestri in njuna partnerja, stari med 24 in 31 let, so v Avstrijo prišli iz Bavarske, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Policija ob vsakoletni obletnici Hitlerjevega rojstva 20. aprila okrepljeno nadzoruje območje v bližini rojstne hiše nemškega diktatorja, da ta ne bi postala zbirališče neonacistov.

Ravno ker je ta hiša v kraju Braunau am Inn v Zgornji Avstriji veljala za romarsko središče za neonaciste, jo je avstrijska vlada po letih pravnih zapletov prevzela leta 2016. Odločila se je, da jo bo prenovila in preoblikovala v policijsko postajo, v kateri bodo policiste usposabljali o človekovih pravicah.

Hitler je v trinadstropni hiši v središču mesta, ki leži na meji z Nemčijo, preživel prve mesece svojega življenja. Kasneje so jo kupili nacisti, po vojni pa vrnili zasebnemu lastniku, v kateri je imel šolo in delavnico za invalide. Vlada je nato leta 2016 takratno lastnico hiše razlastila, ki se je temu upirala. Dolgoletni pravni spor z njo se je končal leta 2019.

Prenova hiše naj bi stala 20 milijonov evrov, končali pa naj bi jo leta 2025. Policijska postaja naj bi postala leta 2026.