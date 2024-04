Slovenija pohvaljena zaradi napredka pri pravicah skupnosti LGBTQ+

Poročilo ameriškega State Departmenta o človekovih pravicah po svetu prvič doslej v uvodu, kjer so ponavadi navedeni najhujši kršitelji, omenja tudi Izrael

Parada ponosa v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Letošnje poročilo ameriškega State Departmenta o človekovih pravicah po svetu prvič doslej v uvodu, kjer so ponavadi navedeni najhujši kršitelji, omenja tudi Izrael. Omenjena je tudi Slovenija, vendar s pozitivnega vidika napredka na področju pravic skupnosti LGBTQ.

Slovenijo so v Washingtonu omenili v nizu držav, kjer je bil dosežen napredek pri pravicah LGBTQ skupnosti. Kot so zapisali avtorji poročila, so namreč pripadniki omenjene skupnosti po novem deležni ugodnosti zakonodaje, ki priznava enakopravnost porok, med drugim piše v uvodu poročila.

Obsežno poročilo mora vsako leto podati State Department po naročilu kongresa, pripravljajo pa ga ameriški diplomati po svetu. Za države, kjer ZDA nimajo predstavništev, dokument oblikujejo na podlagi poročil nevladnih organizacij in medijev.

V uvodu so izpostavljene države, ki jih ZDA redno izpostavljajo kot kršiteljice, kot so Iran, Rusija, Afganistan, Sudan, Kitajska, Kuba in druge. Tokrat pa sta na tem seznamu skupaj omenjena Izrael in palestinsko gibanje Hamas.

"Konflikt med Izraelom in Hamasom v Gazi še naprej izpostavlja velike skrbi glede človekovih pravic. Jasno smo dali vedeti, da mora Izrael slediti mednarodnemu pravu in zaščititi civiliste."



Antony Blinken,

državni sekretar ZDA

"Iste standarde uporabljamo pri vseh državah, ne glede na to ali gre za nasprotnico, konkurentko, prijateljico ali zaveznico," je na novinarski konferenci ob predstavitvi poročila dejal državni sekretar ZDA Antony Blinken.

"Konflikt med Izraelom in Hamasom v Gazi še naprej izpostavlja velike skrbi glede človekovih pravic. Jasno smo dali vedeti, da mora Izrael slediti mednarodnemu pravu in zaščititi civiliste," je v uvodu poročila zapisal Blinken, čeprav ZDA doslej še niso ugotovile, da bi Izrael kršil mednarodno pravo. Prav tako ZDA Izraelu še naprej nudijo diplomatsko in vojaško podporo med trajajočo ofenzivo v Gazi, v kateri je bilo ubitih več kot 34.000 Palestincev.

Hamas je obtožil zlorabe civilistov in obsodil napad palestinskih borcev na Izrael 7. oktobra. Izpostavil je tudi izgubo civilnih življenj v Gazi, "ko Izrael uveljavlja svojo pravico, da zagotovi, da se takšni napadi več ne ponovijo".

Uvod je kritičen do Rusije zaradi vojne v Ukrajini. Državljansko vojno v Sudanu izpostavlja kot bistveno grožnjo človekovim pravicam, pri čemer sta obe strani krivi za grozljivo nasilje, Afganistan oziroma tam vladajoče talibane pa kritizira zaradi omejevanja pravic žensk. Podobno tudi Iran, Kitajska pa je bila znova deležna kritik zaradi domnevnega zatiranja Ujgurov, Kuba pa zaradi zlorab političnih zapornikov.

Glede Slovenije poročilo že uvodoma ne ugotavlja bistvenih sprememb od prejšnjega poročila. "Med resnimi vprašanji so bila poročila o nasilju proti skupnosti LGBTQ, vlada pa je sprejela verodostojne ukrepe za kaznovanje odgovornih," navaja poročilo.

Tako kot zadnja leta, poročilo tudi tokrat navaja primere diskriminacije Romov in težave z vračanjem med in po drugi svetovni vojni zaplenjenega premoženja judom. Na področju novinarstva pa poročilo, ki pokriva leto 2023, navaja nadaljevanje protestov proti odločitvam vodstva RTV Slovenija, imenovanega v času prejšnje vlade.

Poročilo navaja, da korupcija državnih uradnikov ni vedno kaznovana kljub razvitemu sistemu za identifikacijo in boj proti korupciji. "Izvajanje pravnega okvirja in pregon po mnenju kritikov nista dovolj dobra," med drugim še navaja poročilo in omenja potrditev zakonodaje o zaščiti žvižgačev.