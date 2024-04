Hišne preiskave na Darsu

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada izvajajo obsežne hišne preiskave na Darsu

Kriminalisti NPU danes izvajajo hišne preiskave na Darsu, oglasili naj bi se tudi pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku in Roku Snežiču, poroča spletni portal 24ur.com. Do preiskave prihaja pol leta po medijskem razkritju več sumov nepravilnosti - od favoriziranja pri javnih razpisih do podkupovanja in kartelnega dogovarjanja.

Kot so danes v sporočilu za javnost navedli na Darsu, pri preiskavi aktivno sodelujejo. Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) bodo skladno z odredbo sodišča izročili vso zahtevano dokumentacijo. "Dars bo tudi naprej, če bo treba, polno sodeloval z vsemi pristojnimi organi," so napovedali za STA.

Po besedah predsednike Darsove uprave Davida Skornška jih je NPU zjutraj obiskal na več lokacijah. "Te preiskave so posledica preteklih dogodkov, kot ste seznanjeni, so bili ugotovljeni sumi določenih nepravilnosti in te nepravilnosti se zdaj tudi razčiščujejo," je Skornšek danes v Ljubljani pojasnil ob robu Darsovega dogodka Avtocesta prihodnosti.

Kot je dodal, na Darsu izvajajo tudi dve forenzični reviziji. Ena je bila že zaključena, izsledke teh revizij pa so strnili in jih del posredovali na NPU, del pa jih je internih priporočil. Druga revizija, ki jo izvajajo na pobudo SDH, bo po njegovi oceni zaključena do konca poletja.

Vsebine preiskave ne morejo komentirati, saj je v pristojnosti komuniciranja preiskovalnih organov, so še zapisali na Darsu. STA pojasnila policije še čaka.

Spletni portal 24ur navaja, da naj bi kriminalisti zjutraj na domačem naslovu obiskali tudi nekdanjega predsednika uprave Darsa Hajdinjaka, Snežiča in druge akterje pri poslih, povezanih z avtovleko tovornih vozil.

Snežič je za STA potrdil obisk štirih kriminalistov, ki so po njegovih besedah hišno preiskavo opravili v pol ure. Kot je prebral iz odredbe, so preiskave opravili pri njem, celotni upravi Darsa, nekdanjem generalnem direktorju policije Antonu Travnerju, ki je bil nato nekaj časa zaposlen v Darsu, nekdanjem direktorju za področje vzdrževanja v Darsu Damijanu Jaklinu ter pri žvižgaču, ki je zatrjeval, da mu je dal podkupnino. Slednji naj bi bil ovaden zaradi kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril, Snežič pa zaradi prejemanja daril.

"Pred pol leta sem sam zoper Dars podal dve kazenski ovadbi zoper neznane storilce in sem vesel, da je policija končno začela delati na tem primeru," je dejal. Zatrdil je, da ni nikoli sodeloval niti z Darsom niti s Hajdinjakom. "Zato sem podal ovadbi, da se razčisti to, da so me žaljivo obdolžili ter da me je nekdo neupravičeno snemal in prirejal v dogovoru z Darsom," je povedal in dodal, da sam kot fizična oseba lahko sprejmem darilo do 5000 evrov, ki ga ni dolžan prijaviti finančni upravi, saj je do tega zneska darilo neobdavčeno in ga lahko sprejmem od vsake fizične osebe.

Snežič je po lastnih navedbah s plakati po državi nagovarjal zainteresirane, da "odpira vrata", a ne v družbi Dars d. d., temveč je bilo na plakatih napisano samo "Dars". Pri tem gre po njegovih besedah za družbo iz Velike Britanije z blagovno znamko Dars, ki bo popravljala letalske motorje. Zatrdil je še, da na Darsu ni nikoli urejal ničesar, da ni bil v stiku s Hajdinjakom, ki ga ne pozna, ali v stiku s komerkoli drugim.

Z Mestne občine Kranj so medtem sporočili, da so se kriminalisti oglasili tudi pri njih. Po njihovih navedbah gre za zadevo, ki se neposredno ne tiče občine, nihče od zaposlenih pa da ni med preiskovanci oz. osumljenci. Na občini so kriminalistom sicer poslali dokumentacijo v zvezi z nakupom zemljišča ob avtocestnem izvozu Kranj-vzhod, ki bo namenjeno za potrebe pokrite prekladalne rampe za mešane komunalne odpadke in ga je občina jeseni 2023 odkupila od Darsa.

POP TV je oktobra objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z Darsom. Komercialna televizija je objavila tudi posnetek, na katerem Snežič prejema 5000 evrov, skupno naj bi od žvižgača prejel za 90.000 evrov podkupnin. Denar naj bi Snežič zbiral tudi za stranko SDS.

Hajdinjak in Snežič sta tedaj vse očitke zavrnila, prav tako so nepravilnosti zanikali v SDS. Hajdinjak je sicer novembra odstopil s čela Darsa, pri tem pa zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito. Kot je dejal, so mu lani večkrat namignili, da bi bilo dobro, da bi se umaknil. "Ker tega nisem storil, je prišlo do medijskega konstrukta," je poudaril.

POP TV je sicer istočasno razkril tudi sum kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu naj bi poskrbeli, da so si posel sami razdelili izbrani avtovlekarji. Kot so opozorili pravniki, je šlo za sum kartelnega dogovarjanja z Darsovim blagoslovom.