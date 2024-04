»Če želimo financirati novo industrijsko revolucijo, moramo mobilizirati evropski zasebni kapital«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarja: "Če bi dokončali unijo kapitalskih trgov, bi vsako leto lahko pridobili 470 milijard evrov zasebnih naložb"

EU je v zadnjih petih letih preživela več kriz, od covida-19 do vojne v Ukrajini in energetske krize, vendar je danes močnejša, kot je bila, je poudarila v razpravi o sklepih zadnjega vrha EU

Okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva mora biti v središču gospodarske agende EU tudi v prihodnje, je danes v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pri tem je izpostavila, da je treba mobilizirati zasebni kapital in dokončati unijo kapitalskih trgov.

"EU je v zadnjih petih letih preživela več kriz, od covida-19 do vojne v Ukrajini in energetske krize, vendar je danes močnejša, kot je bila," je poudarila v razpravi o sklepih zadnjega vrha EU. A pretresi, ki so jih te krize povzročile, so nedvomno vplivali na konkurenčnost, je dodala.

V tem mandatu so bile sprožene naložbe iz javnih sredstev v strateške sektorje tako na področju energetike kot na področju čistih tehnologij, vendar samo javne naložbe niso dovolj. "Če želimo financirati novo industrijsko revolucijo, moramo mobilizirati evropski zasebni kapital," je poudarila predsednica komisije.

Če bi dokončali unijo kapitalskih trgov, bi po njenih besedah v EU vsako leto lahko pridobili 470 milijard evrov zasebnih naložb.

"Za EU je ključna globalna trgovina, ki pa mora biti poštena. Preprečiti je treba konkurenčne prednosti, ki jo v drugih delih sveta pridobivajo z državnimi subvencijami."



Ursula von der Leyen,

predsednica Evropske komisije

Kot drugo prednostno nalogo je izpostavila znižanje stroškov električne energije, ki vplivajo na konkurenčnost EU zlasti v energetsko intenzivnih panogah.

Med energetsko krizo je bilo izvedenih veliko naložb, je spomnila. Na trg prihaja velik val novih projektov za izvoz utekočinjenega zemeljskega plina in "morda bomo kmalu prešli z globalnega pomanjkanja k izobilju utekočinjenega zemeljskega plina". Zato pričakujemo, da se bodo cene plina znižale, kar bo omogočilo tudi nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije, je dejala.

Tretja prednostna naloga je, kako nasloviti problematiko pomanjkanja kvalificirane delovne sile in spretnosti. Poudarila je, da je treba usposobiti čim več brezposelnih mladih, saj ima vsak mlad človek velik potencial, četudi se morda spopada z najrazličnejšimi ovirami. Treba je tudi izboljšati dostop žensk do trga dela ter privabiti talente iz tretjih držav, je dejala.

Kot je še dodala, je za EU ključna globalna trgovina, ki pa mora biti poštena. Preprečiti je treba konkurenčne prednosti, ki jo v drugih delih sveta pridobivajo z državnimi subvencijami, je poudarila von der Leyen.

