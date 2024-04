Zaradi suma vohunjenja aretirali pomočnika evropskega poslanca

Aretiranec je osumljen, da je s kitajsko obveščevalno službo delil informacije o pogajanjih v Evropskem parlamentu in da je vohunil za kitajskimi opozicijskimi predstavniki v Nemčiji

© EP / Flickr

V Dresdnu na vzhodu Nemčije so zaradi suma vohunjenja za Kitajsko v ponedeljek aretirali pomočnika skrajno desnega evroposlanca iz Nemčije, ki kandidira tudi na junijskih evropskih volitvah, je danes sporočilo nemško tožilstvo. Peking je v odzivu sporočil, da je namen aretacije oblatiti in zatreti Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.

Moški, ki ga tožilstvo omenja kot Jiana G., je osumljen, da je s kitajsko obveščevalno službo delil informacije o pogajanjih v Evropskem parlamentu in da je vohunil za kitajskimi opozicijskimi predstavniki v Nemčiji.

Na spletni strani Evropskega parlamenta je Jian Guo naveden kot akreditirani pomočnik evropskega poslanca Maximiliana Kraha, nosilca skrajno desne stranke AfD na prihajajočih volitvah po vsej EU. Gre za nemškega državljana, ki naj bi kot Krahov pomočnik v Bruslju delal od leta 2019.

Po navedbah tožilstva je osumljenec uslužbenec kitajske tajne službe. Kot je še sporočilo tožilstvo, je januarja večkrat posredoval informacije o pogajanjih in odločitvah v Evropskem parlamentu, vohunil pa je tudi za predstavniki kitajske opozicije v Nemčiji.

Aretirali so ga v ponedeljek v Dresdnu, kjer so tudi preiskali njegovo stanovanje.

"Če se potrdi, da se vohunjenje za Kitajsko dogaja v Evropskem parlamentu, potem je to napad na evropsko demokracijo od znotraj."



Nancy Faeser,

nemška notranja ministrica

AfD je očitke proti njemu označila za zelo zaskrbljujoče.

V Berlinu so očitke o vohunjenju za Kitajsko označili za zelo resne in pozvali k temeljiti preiskavi. "Če se potrdi, da se vohunjenje za Kitajsko dogaja v Evropskem parlamentu, potem je to napad na evropsko demokracijo od znotraj," je dejala nemška notranja ministrica Nancy Faeser.

"Namen tovrstnega hujskaštva je zelo očiten ... gre za blatenje in zatiranje Kitajske ter uničenje ozračja sodelovanja med Kitajsko in Evropo," pa je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin. Dejal je še, da je to v zadnjih letih letih pogosto pred in po stikih na visoki ravni med Kitajsko in Evropo.

Tožilstvo je javnost o aretaciji pomočnika evropskega poslanca obvestila dan po prijetju treh nemških državljanov, obtoženih posredovanja tajnih informacij o pomorski tehnologiji Kitajski. Po poročanju nemških medijev primera sicer nista povezana.

Odmevne aretacije sledijo obisku nemškega kanclerja Olafa Scholza na Kitajskem, kjer se je pred enim tednom pogovarjal tudi s predsednikom Xi Jinpingom.