Pritisk na Cerkev za izplačilo odškodnin žrtvam spolnih zlorab

Več sto tisoč mladoletnih žrtev spolnih zlorab duhovnikov in drugih cerkvenih uslužbencev v Španiji

Levo usmerjena španska vlada je okrepila pritisk na špansko katoliško cerkev, da izplača odškodnine več sto tisoč mladoletnim žrtvam spolnih zlorab duhovnikov in drugih cerkvenih uslužbencev v okviru državnega sklada, ki ga namerava ustanoviti za izplačilo odškodnin žrtvam.

Sklad namerava vlada socialista Pedra Sancheza ustanoviti v skladu s priporočilom neodvisne komisije pod vodstvom varuha človekovih pravic Angela Gabilonde, ki je oktobra lani ugotovila, da so v Španiji od leta 1940 v cerkvenih ustanovah duhovniki spolno zlorabili več kot 200.000 mladoletnikov, skupaj s tam zaposlenimi laiki pa več kot 400.000. V poročilu so predvsem pozvali državo k ustanovitvi omenjenega sklada, spominja francoska tiskovna agencija AFP.

Pravosodni minister Felix Bolanos je ob predstavitvi načrta, ki ga je sprejela vlada za uresničitev tega priporočila, povedal, da je vlada s katoliško cerkvijo začela pogovore, da bi prevzela plačilo odškodnin žrtvam spolnih zlorab v španski Cerkvi.

Meni namreč, da ne bi nihče razumel, če španska Cerkev ne bi ravnala tako, kot so Cerkve v številnih sosednjih državah, kot so Irska, Francija in Belgija, ali v državah zunaj Evropske unije, kot so ZDA.

Španska škofovska konferenca, ki omenjene številke zavrača, je v svojem poročilu v krajšem obdobju naštela 1057 evidentiranih primerov spolnih zlorab duhovnikov, od katerih jih je samo 358 opredelila kot dokazane ali verodostojne.

Že meseca pa vztraja tudi pri tem, da ne bo sodelovala v odškodninskem skladu, ki bo namenjen izključno žrtvam Cerkve in ne vsem mladoletnikom, ki so bili žrtve spolnega nasilja na katerem koli področju.

"Cerkev ne more sprejeti načrta, ki diskriminira večino žrtev spolnega nasilja," je ponovila v sporočilu za javnost. Napovedala je tudi, da bo sama pripravila celovit odškodninski načrt za žrtve, podrobnosti pa ni navedla.

Združenja žrtev medtem še naprej obsojajo vztrajno netransparentnost španske Cerkve in pomanjkanje napredka pri vprašanju odškodnin v tej nekdaj globoko katoliški državi, ki postaja vse bolj sekularna.