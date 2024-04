Zlorabe položaja in podkupnine / V preiskavah glede Darsa osumljenih šest oseb

23 hišnih preiskav ‒ kriminalisti obiskali tudi nekdanjega predsednika Darsove uprave Valentina Hajdinjaka in Roka Snežiča

Valentin Hajdinjak

© Borut Krajnc

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada danes izvajajo 23 hišnih preiskav zaradi zlorabe položaja in nedovoljenega dajanja ter sprejemanja daril. Na Darsu so potrdili, da so obiskali njih, med drugim so se zglasili še pri nekdanjem predsedniku Darsove uprave Valentinu Hajdinjaku in pri Roku Snežiču. Kaznivih dejanj je osumljenih šest oseb.

Kriminalisti po navedbah policije preiskujejo stanovanjske, poslovne in druge prostore, aktivnosti pa potekajo na območju policijskih uprav Murska Sobota, Maribor, Celje, Ljubljana, Kranj in Novo mesto.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih aktivnostih sodeluje skupno 50 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 24 kriminalistov iz policijskih uprav Maribor, Ljubljana in Murska Sobota. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.

Kaznivih dejanj je trenutno osumljenih šest fizičnih oseb. Tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so ostala pri poskusu, z enim kaznivim dejanjem pa naj bi osumljena oseba na škodo gospodarske družbe v državni lasti omogočila drugi družbi pridobiti posel v skupni vrednosti nekaj več kot 16 milijonov evrov.

Za omenjena kazniva dejanja je najvišja predpisana zaporna kazen pet let, pri nekaterih zakon predvideva tudi denarno kazen.

Policija družbe s katero so preiskave povezane, ne navaja, je pa več vpletenih že potrdilo, da gre za državnega upravljavca avtocest in hitrih cest Dars.

Po besedah predsednike Darsove uprave Davida Skornška jih je Nacionalni preiskovalni urad zjutraj obiskal na več lokacijah. "Te preiskave so posledica preteklih dogodkov, kot ste seznanjeni, so bili ugotovljeni sumi določenih nepravilnosti in te nepravilnosti se zdaj tudi razčiščujejo," je Skornšek danes v Ljubljani pojasnil ob robu Darsovega dogodka Avtocesta prihodnosti.

Kot je dodal, na Darsu, kjer v preiskavi aktivno sodelujejo, izvajajo tudi dve forenzični reviziji. Ena je bila že zaključena, izsledke teh revizij pa so strnili in jih del posredovali na NPU, del pa jih je internih priporočil. Druga revizija, ki jo izvajajo na pobudo SDH, bo po njegovi oceni zaključena do konca poletja.

Spletni portal 24ur navaja, da naj bi kriminalisti zjutraj na domačem naslovu obiskali tudi nekdanjega predsednika uprave Darsa Hajdinjaka, Snežiča in druge akterje pri poslih, povezanih z avtovleko tovornih vozil.

Snežič je za STA potrdil obisk štirih kriminalistov, ki so po njegovih besedah hišno preiskavo opravili v pol ure. Kot je prebral iz odredbe, so preiskave opravili pri njem, celotni upravi Darsa, nekdanjem generalnem direktorju policije Antonu Travnerju, ki je bil nato nekaj časa zaposlen v Darsu, nekdanjem direktorju za področje vzdrževanja v Darsu Damijanu Jaklinu ter pri žvižgaču, ki je zatrjeval, da mu je dal podkupnino. Slednji naj bi bil ovaden zaradi kaznivega dejanja nedovoljenega dajanja daril, Snežič pa zaradi prejemanja daril.

Hajdinjak je za Odmeve na TVS potrdil, da so ga obiskali kriminalisti, ki jim je predal vse podatke in dokumentacijo ter tudi mobilni telefon. Dejal je, da iz odredbe, ki jo je videl, izhaja, da je osumljen le v primeru prodaje zemljišča na Primskovem, in sicer zlorabe položaja pri pridobitvi premoženjske koristi, medtem ko ga pri drugih zadevah ne obravnavajo kot osumljenca.

Ne vem, kaj so kriminalisti iskali na drugih lokacijah, prepričan pa sem, da se bo izkazalo, da je bilo to, kar smo počeli, ko sem bil na čelu Darsa, prav in zakonito, je še dejal.

POP TV je oktobra objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z Darsom. Komercialna televizija je objavila tudi posnetek, na katerem Snežič prejema 5000 evrov, skupno naj bi od žvižgača prejel za 90.000 evrov podkupnin. Denar naj bi Snežič zbiral tudi za stranko SDS.

Hajdinjak in Snežič sta tedaj vse očitke zavrnila, prav tako so nepravilnosti zanikali v SDS. Hajdinjak je sicer novembra odstopil s čela Darsa, pri tem pa zagotovil, da je družbo vodil odgovorno in zakonito. Kot je dejal, so mu lani večkrat namignili, da bi bilo dobro, da bi se umaknil. "Ker tega nisem storil, je prišlo do medijskega konstrukta," je poudaril.

POP TV je sicer istočasno razkril tudi sum kartelnega dogovarjanja pri poslu avtovleke. Na Darsu naj bi poskrbeli, da so si posel sami razdelili izbrani avtovlekarji. Kot so opozorili pravniki, je šlo za sum kartelnega dogovarjanja z Darsovim blagoslovom.