Evropski liberalci niso pripravljeni na povolilno sodelovanje s skrajno desnico

Njihova vodilna kandidatka Valerie Hayer je pojasnila še, da je cilj novega liberalnega zavezništva Novi Evropejci, del katerega je tudi Svoboda, ustanovitev ene evropske liberalne stranke

Evropski liberalci (Renew) po evropskih volitvah niso pripravljeni sodelovati s skrajno desnico, je v intervjuju za Evropsko novinarsko središče (ENR) povedala njihova vodilna kandidatka Valerie Hayer. Pojasnila je še, da je cilj novega liberalnega zavezništva Novi Evropejci, del katerega je tudi Svoboda, ustanovitev ene evropske liberalne stranke.

"Sama se ne oziram na ankete, saj odražajo določen trenutek. Prava anketa je volilni večer in na terenu opažam, pa tudi moji kolegi v platformi Renew opažajo, da Renew ima podporo," je glede upada podpore, ki ga ankete pred junijskimi evropskimi volitvami napovedujejo liberalcem, dejala ena od njihovih treh vodilnih kandidatov.

V pogovorih z državljani po njenih besedah ugotavljajo, da je Evropa v zadnjih letih naredila veliko, Renew pa je prispeval konkretne odgovore na težave ljudi. Izpostavila je gospodarsko konkurenčnost in delovna mesta.

"V našem genskem zapisu pa je tudi boj proti ekstremizmu, proti skrajni desnici in populistom," je za ENR, del katerega je tudi STA, povedala francoska političarka.

Volivce po vsej Evropi je posvarila, da bi okrepitev skrajne desnice v Evropskem parlamentu prinesla razkroj evropskega projekta. To bi pomenilo izgubo konkurenčnosti evropskega gospodarstva, izgubo delovnih mest, poleg tega ne bi bilo napredka na področju obrambne industrije, prav tako ne bi mogli več govoriti o sodelovanju na področju zdravja, je dejala.

Tako je tudi izključila možnost povolilnega sodelovanja z desničarsko politično skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), v kateri so trenutno skrajno desna stranka italijanske premierke Giorgie Meloni Bratje Italije, francoska skrajno desna stranka Ponovno zavzetje Erica Zemmourja, pa tudi skrajno desni Švedski demokrati.

"Cilj Renew je osvojiti čim boljši možni rezultat, da bi imeli čim več poslancev v Evropskem parlamentu in čim večji vpliv," je še povedala trenutna vodja liberalne politične skupine v Evropskem parlamentu. Ob tem je izrazila prepričanje, da bodo liberalci ostali ključni igralec v prihodnji sestavi parlamenta.

Glede podpore trenutni predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen za nov mandat se Hayer ni želela opredeliti. Pri podpori kandidatu oziroma kandidatki za vodenje komisije bodo ključne predvsem njegove prioritete. Za Renew so to strateška avtonomija, zagotavljanje gospodarske konkurenčnosti in zaščita evropskih demokratičnih vrednot, je povedala.

Strateška avtonomija je po mnenju vodilne kandidatke Renew ključna zato, da EU ne bo več odvisna od drugih svetovnih velesil, kot so Rusija, Kitajska in ZDA, pri čemer je kot realno označila tveganje, da se v Belo hišo vrne Donald Trump.

"Še naprej moramo delati z roko v roki z ZDA, vendar pa moramo vzpostaviti pogoje za našo lastno varnost, kar pomeni napredovanje na področju evropske obrambe," je poudarila.

Pri Rusiji in Kitajski je omenila še njun vpliv na Zahodnem Balkanu. Širitveni proces EU je tako treba po njenem mnenju uporabiti kot geopolitično orodje, pri čemer pa mora temeljiti na dosežkih držav kandidatk za članstvo in hkrati služiti za utrditev evropskega projekta.

V prihodnjem zakonodajnem obdobju bo po mnenju Hayer ključno tudi izvajanje zelenega dogovora, potem ko so bili v iztekajočem se mandatu sprejeti številni zakonodajni akti na področju boja proti podnebnim spremembam. Pri tem pa je treba pomagati ljudem in podjetjem.

Hayer so skupaj z nemško političarko Marie-Agnes Strack Zimmermann in italijanskim politikom Sandrom Gozijem, ki je bil v Evropski parlament izvoljen v Franciji, za vodilne kandidate liberalcev na junijskih volitvah izbrali pred približno enim mesecem na predvolilnem dogodku v Bruslju.

Strack Zimmermann zastopa Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (Alde), Gozi Evropsko demokratsko stranko (EDP), v kateri je stranka DeSUS, Hayer pa novoustanovljeno liberalno zavezništvo Novi Evropejci, v katerem so med drugim stranka slovenskega premierja Roberta Goloba Gibanje Svoboda, stranka francoskega predsednika Emmanuela Macrona Preporod in poljska sredinska stranka Poljska 2050.

Namen novega zavezništva je po besedah francoske političarke strukturirati delovanje strank, ki so bile pred tem nepovezane, in ustvariti večjo povezanost znotraj celotnega Renew s končnim ciljem ustanoviti eno evropsko liberalno stranko po zgledu drugih političnih družin.